1 करोड़ के इनाम नक्सली के एनकाउंटर के बाद फिर शुरू हुई मुठभेड़, गरियाबंद में 3 टीमें बरसा रहीं दनादन गोलियां
छत्तीसगढ़ न्यूज़

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है।

Mohammad Azam एएनआई, गरियाबंदFri, 12 Sep 2025 09:37 AM
गुरुवार को छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली थी। यहां सुरक्षाबलों ने 1 करोड़ के इनामी समेत 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। उस मुठभेड़ के 10 घंटों के बाद एक बार फिर से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में गरियाबंद के ई-30 स्पेशल फोर्स, एसटीएफ और कोब्रा के जवान शामिल हैं, जो लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं।

बता दें कि गुरुवार को सुरक्षा बल के जवानों ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इस एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर और केंद्रीय समिति का सदस्य मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण भी मारा गया था। 10 नक्सलियों को ढेर करने के बाद सुरक्षाबलों ने तय किया है कि अब नक्सलियों को सांस नहीं लेने देंगे। सुरक्षाबल लगातार कार्रवाई करते हुए नक्सलियों पर दनादन गोलियां बरसा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी चल रही है।

इस मामले की जानकारी देते हुए रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि एनकाउंटर में रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई कर रहे हैं।

इस मामले पर बात करते हुए आईजी बस्तर सुंदरराज पी ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम होने के बावजूद सुरक्षा बल के जवान अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। उन्होंने नक्सलियों से भी अपील की है। सुंदरराज ने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि माओवादी आंदोलन अब समाप्ति की ओर और समय रहते हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाओ, नहीं तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा।

बता दें कि बीते कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। एनकाउंटर के डर से कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक जितने नक्सलियों का एनकाउंटर नहीं हुआ है, उससे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के कारण कई नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं।

