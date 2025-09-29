Elvish Yadav and Anjali Arora and Govida oppose in Ambikapur garba events Chhattisgarh छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा का हुआ भारी विरोध, गोविंदा के खिलाफ भी उठे सुर, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा का हुआ भारी विरोध, गोविंदा के खिलाफ भी उठे सुर

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अंजली अरोड़ा को हिन्दू संगठनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। यह विरोध अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब स्थानीय यादव समाज ने बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। 

Praveen Sharma अंबिकापुरMon, 29 Sep 2025 12:45 PM
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अंजली अरोड़ा के बाद अब बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के खिलाफ भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। अंबिकापुर में हिन्दू संगठनों की ओर से एल्विश यादव और अंजली अरोड़ा के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के जवाब में अब स्थानीय यादव समाज ने भी बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिन्दू संगठनों की ओर से एल्विश यादव और अंजली अरोड़ा के कार्यक्रम बहिष्कार के बाद यादव समाज के युवकों ने भी अंबिकापुर में फिल्म एक्टर गोविंदा के कार्यक्रम नहीं होने देने की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नवरात्रि के दौरान गरबा उत्सव कार्यक्रम में यूट्यूबर एल्विस यादव के बाद अंजली अरोड़ा का डांडिया कार्यक्रम हिंदू संगठनों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया है। एल्विश यादव के अंबिकापुर पहुंचने पर हिन्दू संगठन के युवकों ने उनके काफिले पर हमले की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को सुरक्षित निकाला। विरोध को देखते हुए अंजली अरोड़ा का रविवार को आयोजित डांडिया कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, जिसके बाद एल्विश बिना कार्यक्रम किए वापस चले गए। अब लोगों ने पास के पैसे वापस मांगे हैं।

अंबिकापुर में डांडिया और गरबा रास में एल्विश यादव और अंजली अरोड़ा के कार्यक्रमों का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध करते हुए दोनों के पोस्टर जलाए। विरोध करने वाले लोग कार्यक्रम वाले स्थान पर्पल आर्किड और सरगवां पैलेस पहुंचकर कार्यक्रमों का विरोध किया। इधर एल्विश यादव अंबिकापुर पहुंचे तो नारेबाजी करते हुए हिंदूवादी संगठन के लोगों ने काफिले को घेरकर हमले की कोशिश की।

वापस लौटे एल्विश, अंजली अरोड़ा का भी कार्यक्रम रद्द

हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बीच पुलिस ने पर्पल आर्किड के सामने से एल्विश यादव के काफिले को बाहर निकाला और काफिले को उदयपुर तक छोड़ा। एल्विश यादव का पर्पल संग जस्ट डांडिया कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हिंदूवादी संगठनों के विरोध को देखते हुए सरगवां पैलेस में गरबा कार्यक्रम के आयोजकों ने अंजली अरोड़ा का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। वे सरगुजा नहीं आईं। सरगवां पैलेस के संचालक विंध्येश्वर सिंहदेव ने बताया कि विरोध को देखते हुए आयोजक विवेक अग्रवाल ने अंजली के कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया है।

800 से 25 हजार रुपए तक में बिके थे पास

होटल पर्पल आर्किड में आयोजित डांडिया के पास 800 से 25 हजार तक में बिके थे। VVIP पास की कीमत 25 हजार रुपये तक रखी गई थी। एल्विश यादव के बिना ही डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसे लेकर पास खरीदने वालों ने पैसे भी वापस मांगे हैं। एल्विस यादव को आयोजकों ने 20 लाख देकर बुलाया था। वहीं अंजली अरोड़ा का कार्यक्रम 28 सितंबर, रविवार को सरगवां पैलेस में होना था, जिसके करीब दो हजार से अधिक एंट्री पास बेचे जा चुके हैं। इनकी कीमत 499 रुपए से शुरू थी।

यादव समाज ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन

न्यूज एजेंसी वार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, यादव समाज के 25-30 युवकों ने अंबिकापुर जिले के एसपी को बाकायदा एक ज्ञापन सौंपा है। पुलिस को सौंपे गए ज्ञापन में लिखा गया है कि एल्विश यादव के कंटेंट आदि को अश्लीलता की श्रेणी में रखा गया है और उन पर हुई एफआईआर के कारण उन्हें गैर सनातनी माना गया है। यदि, दर्ज अपराध और कंटेंट से कोई गैर सनातनी हो जाता है तो गोविदा भी गैर सनातनी हैं।

यादव समाज के नरेंद्र यादव ने बताया कि एल्विस यादव की एफआईआर पर अभी अदालती फैसला नहीं आया है। सनातन धर्म की आड़ में शहर का माहौल खराब किया जा रहा है। कलाकारों को अग्रिम भुगतान किया गया था। कलाकार शहर में आए भी लेकिन कलाकारों को प्रस्तुति देने से रोका गया था। ऐसी हरकतों से शहर का अपमान होता है। अब जब अंजली अरोड़ा और एल्विस यादव के कार्यक्रम को रोका गया है, तो हम भी गोविंदा का कार्यक्रम नहीं होने देंगे।

रिपोर्ट : संदीप दीवान

