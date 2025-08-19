भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से पूछताछ करेगी ED, विशेष कोर्ट ने सौंपी कस्टोडियल रिमांड

छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आरोपी भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रायपुर की विशेष अदालत ने चैतन्य को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टोडियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।

छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रायपुर की विशेष अदालत ने चैतन्य को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टोडियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। मंगलवार को सुनवाई के बाद ईडी की अर्जी मंजूर करते हुए कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। अब 23 अगस्त तक ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ईडी ने कहा कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं और पूछताछ बेहद जरूरी है।

सोमवार को दी थी एक दिन की न्यायिक रिमांड बता दें कि इससे पहले सोमवार को चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। उस दौरान अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

5 दिन की कस्टोडियल रिमांड साथ ही ईडी ने चैतन्य को कस्टडी में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी की थी। कोर्ट ने 19 तारीख मंगलवार को सुनवाई तय की थी। ईडी ने कोर्ट में दलील दी थी कि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं। चैतन्य बघेल से पूछताछ जरूरी है। अदालत ने यह दलील स्वीकार कर उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है।

जेल में पहले से आरोपी बंद ईडी ने इससे पहले पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अरविंद सिंह, लीकर कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व आबकारी मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा को इस मामले में गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी अभी रायपुर जेल में बंद हैं। फिलहाल ED और EOW इस मामले की जांच कर रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं।

जन्मदिन पर किया था अरेस्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर भिलाई तीन स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला आरोप है कि शराब घोटाले से प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 3200 करोड़ रुपये की अवैध कमाई शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों तक पहुंचाई गई। ED का आरोप है कि चैतन्य बघेल को भी बड़ी रकम मिली। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने काफी हंगामा भी किया था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। ED की कार्रवाई को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने भी कहा था।