Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, छापों में भारी मात्रा में कैश जब्त

May 03, 2026 03:36 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, रायपुर
share

छत्तीसगढ़ के 2,800 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में ED ने रायपुर और दुर्ग सहित कई शहरों में ताजा छापे मारे। इस कार्रवाई में 53 लाख नकदी और करीब 5 करोड़ का सोना जब्त हुआ। 

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, छापों में भारी मात्रा में कैश जब्त

छत्तीसगढ़ में हुए कथित 2,800 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों में शराब व्यापारियों और करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान ईडी ने 53 लाख रुपये नकद और करीब 4.86 करोड़ रुपये की कीमत का सोना और बुलियन जब्त किया है। एजेंसी का आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच अधिकारियों और नेताओं के एक सिंडिकेट ने सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। इस मामले में अब तक 380 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। कई बड़े अधिकारियों एवं नेताओं को आरोपी बनाया गया है।

रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में छापे

ईडी ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ताजा छापेमारी की गई जिसमें 53 लाख रुपये नकद और 4 करोड़ रुपये से अधिक के सोने के आभूषण और बुलियन जब्त किए गए। 30 अप्रैल को रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में शराब व्यापारियों, सीए, कारोबारियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के ठिकानों पर छापे मारे गए।

53 लाख कैश जब्त

ईडी ने एक बयान में कहा कि इन संस्थाओं पर शक है कि उन्होंने घोटाले से जुड़ी अवैध कमाई को हासिल किया या उसका लेन-देन किया। एजेंसी ने जांच के दौरान 53 लाख रुपये नकद और 4.86 करोड़ रुपये की कीमत का सोना जब्त किया। छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की सुनवाई 28 जनवरी को, चैतन्य बघेल पर SC ने क्या कहा

पहले भी कई बार छापे

केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में पहले भी कई बार छापे मारे हैं। अब तक 380 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था। ईडी ने आरोप लगाया है कि एक आपराधिक गिरोह जिसमें राज्य के बड़े अधिकारी और नेता शामिल थे उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के लगाए आईईडी में धमाका, 4 जवान शहीद

खजाने को भारी नुकसान

इससे छत्तीसगढ़ के खजाने को भारी नुकसान हुआ। अपराध की कुल कमाई 2,883 करोड़ रुपये आंकी गई है। अब तक एजेंसी ने 6 चार्जशीट दायर की हैं जिनमें 81 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इन आरोपियों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, आईएएस अधिकारी निरंजन दास, रिटायर आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा, पूर्व मंत्री कवासी लखमा और पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया जैसे लोग शामिल हैं। इन सभी ने ईडी की कार्रवाई को निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, जमानत के बाद सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव रिहा
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।