छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का ऐक्शन, 68 करोड़ की संपत्ति जब्त; करप्शन का तरीका भी बताया

छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राज्य की तीन बड़ी डिस्टिलरी कंपनियों की 68.16 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। ये कार्रवाई मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज (CDL), मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (BWMPL) और मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड (WDPL) के खिलाफ की गई है। राज्य में हुए इस शराब घोटाले को बड़े पदों पर काबिज नौकरशाहों, नेताओं और प्राइवेट कंपनियों द्वारा एक आपराधिक सिंडिकेट बनाकर अंजाम दिया गया। ईडी ने बताया कि इस घोटाले को लेकर अबतक इन तीनों डिस्टिलरीज की 96.55 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

इस मामले को लेकर ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया और जांच में हुए खुलासे के बारे में बताया। ईडी ने कहा कि जांच में पता चला कि देसी शराब बनाने वाली ये तीनों लाइसेंसी कंपनियां तीन हिस्सों वाले भ्रष्टाचार मॉडल (पार्ट-A, B, और C) में मुख्य भागीदार थीं।

कंपनियों ने तीन तरीकों से दिया भ्रष्टाचार को अंजाम पार्ट-A के अंतर्गत सिंडिकेट ने इन डिस्टिलरी को सरकार द्वारा दिए जाने वाले 'लैंडिंग रेट' (खरीद की कीमतें) को बढ़ा दिया। इसके बदले में, डिस्टिलरी वालों ने प्रति केस 75 रुपए से 125 रुपए का अवैध कमीशन वापस दिया।

पार्ट-B के तहत इन डिस्टिलरी वालों ने डुप्लीकेट होलोग्राम और अवैध बोतलों का इस्तेमाल करके 'ऑफ-द-रिकॉर्ड' (गुपचुप तरीके से) बिना हिसाब वाली शराब बनाई। यह शराब टैक्स और वेयरहाउस को बाइपास करके सरकारी दुकानों के जरिए बेची गई।

पार्ट-C के जरिए इन डिस्टिलरी वालों ने एकाधिकार बनाए रखने और तय मार्केट शेयर हासिल करने के लिए सिंडिकेट को सालाना रिश्वत दी।

ईडी की जांच में यह भी साबित हुआ कि अप्रैल 2019 से जून 2022 के बीच, इन तीनों डिस्टिलर्स ने सिंडिकेट को पार्ट-B तरीके से बनाई गई लगभग 60 लाख 50 हजार 950 केस शराब की सप्लाई की।

राज्य के खजाने को पहुंचाया गया भारी नुकसान छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के दौरान पता चला कि इस घोटाले से राज्य सरकार के खजाने को भारी नुकसान हुआ है, और लाभार्थियों की जेब में अपराध की आय के रूप में 2800 करोड़ रुपए से अधिक की रकम गई है।