ED Raipur conducting search and Seizure action at 18 premises छत्तीसगढ़ में ED की रेड, 18 जगहों पर छापेमारी; किनके खिलाफ ऐक्शन?, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़ED Raipur conducting search and Seizure action at 18 premises

छत्तीसगढ़ में ED की रेड, 18 जगहों पर छापेमारी; किनके खिलाफ ऐक्शन?

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा ऐक्शन लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी 18 जगहों पर छापेमारी कर रही है। 

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, भाषाWed, 3 Sep 2025 10:32 AM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में ED की रेड, 18 जगहों पर छापेमारी; किनके खिलाफ ऐक्शन?

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा ऐक्शन लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी 18 जगहों पर छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में अनियमितता को लेकर की गई है। आरोप है कि डीएमएफ की बड़ी राशि को बीज निगम के जरिए डायवर्ट किया गया।

ईडी की यह कार्रवाई उन व्यापारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों के ठिकानों पर केंद्रित है, जिन पर डीएमएफ फंड को 'बीज निगम, छत्तीसगढ़' के जरिए अवैध रूप से बड़े पैमाने पर गबन करने का आरोप है। ईडी की टीमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में करीब 18 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई कर रही हैं।

सूत्रों के अनुसार रायपुर के शंकर नगर स्थित कारोबारी विनय गर्ग के आवास पर भी ईडी की टीम तलाशी ले रही है। प्रत्येक टीम में आठ से 10 अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं।

डीएमएफ फंड का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और जनकल्याण कार्य करना है, लेकिन आरोप है कि बड़ी रकम की हेराफेरी कर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।

ईडी की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।