छत्तीसगढ़ में ED की रेड, 18 जगहों पर छापेमारी; किनके खिलाफ ऐक्शन?

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा ऐक्शन लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी 18 जगहों पर छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में अनियमितता को लेकर की गई है। आरोप है कि डीएमएफ की बड़ी राशि को बीज निगम के जरिए डायवर्ट किया गया।

ईडी की यह कार्रवाई उन व्यापारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों के ठिकानों पर केंद्रित है, जिन पर डीएमएफ फंड को 'बीज निगम, छत्तीसगढ़' के जरिए अवैध रूप से बड़े पैमाने पर गबन करने का आरोप है। ईडी की टीमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में करीब 18 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई कर रही हैं।

सूत्रों के अनुसार रायपुर के शंकर नगर स्थित कारोबारी विनय गर्ग के आवास पर भी ईडी की टीम तलाशी ले रही है। प्रत्येक टीम में आठ से 10 अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं।

डीएमएफ फंड का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और जनकल्याण कार्य करना है, लेकिन आरोप है कि बड़ी रकम की हेराफेरी कर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।