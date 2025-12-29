छत्तीसगढ़ में 9 जगहों पर ED की छापेमारी, भारतमाला प्रोजेक्ट जमीन घोटाले में ऐक्शन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) टीमें आज छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में नौ जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। ईडी की यह रेड भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश में रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई।
रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर
यह मामला भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत हरमीत सिंह खनूजा, उनके साथियों, कुछ सरकारी अफसरों और जमीन मालिकों से जुड़े ठिकानों पर यह सर्च और छापेमारी की जा रही है।
भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे इकॉनोमिक कॉरिडोर के विकास की परिकल्पना की गई है जिनके स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल) और और नॉर्थ-साउथ और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोरों के साथ मिलकर सड़कों पर ज्यादातर माल ढुलाई होने की उम्मीद है।
