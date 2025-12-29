Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़ED raids at nine premises in chhattisgarh Bharatmala Highway Project land scam case
छत्तीसगढ़ में 9 जगहों पर ED की छापेमारी, भारतमाला प्रोजेक्ट जमीन घोटाले में ऐक्शन

छत्तीसगढ़ में 9 जगहों पर ED की छापेमारी, भारतमाला प्रोजेक्ट जमीन घोटाले में ऐक्शन

संक्षेप:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) टीमें आज छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में नौ जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। ईडी की यह रेड भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही है।

Dec 29, 2025 09:36 am ISTPraveen Sharma रायपुर, पीटीआई
share Share
Follow Us on

प्रवर्तन निदेशालय (ED) टीमें आज छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में नौ जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। ईडी की यह रेड भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश में रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : ED ने कोर्ट में दायर की फाइनल चार्जशीट, 59 और आरोपी बनाए

रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर

यह मामला भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत हरमीत सिंह खनूजा, उनके साथियों, कुछ सरकारी अफसरों और जमीन मालिकों से जुड़े ठिकानों पर यह सर्च और छापेमारी की जा रही है।

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे इकॉनोमिक कॉरिडोर के विकास की परिकल्पना की गई है जिनके स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल) और और नॉर्थ-साउथ और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोरों के साथ मिलकर सड़कों पर ज्यादातर माल ढुलाई होने की उम्मीद है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Enforcement Directorate ED Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।