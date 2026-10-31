छत्तीसगढ़ DMF घोटाला मामले में ED का नया ऐक्शन; 31.70 करोड़ की संपत्ति कुर्क, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की
केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार इस मामले में आरोपियों से जुड़ी अपराध की कमाई लगभग 35 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसके एवज में 31.70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ में 'डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन' (DMF) फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31.70 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क (अस्थायी रूप से जब्त) कर लिया है और 17 लोगों के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (पूरक अभियोजन शिकायत) दायर की है। इस चार्जशीट में सतपाल सिंह छाबड़ा, मंदीप चावला के अलावा 15 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। यह कथित घोटाला राज्य में पिछली भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था।
इस बारे में शनिवार को एक बयान जारी करते हुए एजेंसी ने बताया कि ED के रायपुर जोनल ऑफिस ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत 29 अक्टूबर को एक अस्थायी अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया और 30 अक्टूबर को यहां की विशेष अदालत (PMLA) में सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की। ED की जांच में पता चला कि DMF फंड को कथित तौर पर एक संगठित सिंडिकेट द्वारा हड़प लिया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारी और एजेंट या बिचौलिए (लाइजनर्स) शामिल थे।
क्या होता है DMF फंड?
DMF एक ट्रस्ट है, जिसे माइनिंग लीज होल्डर्स (खनन पट्टा धारकों) से फंड मिलता है। इसे राज्य के विभिन्न जिलों में इसलिए स्थापित किया गया था ताकि खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी और विकास कार्य किए जा सकें।
फर्जी बिल लगाया, खरीद को बढ़ा-चढ़ाकर बताया
एजेंसी ने बताया कि, 'इस सिंडिकेट ने DMF फंड के आवंटन और उपयोग में हेरफेर की। उन्होंने ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी, जिनमें लागत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था और भारी मात्रा में अवैध कमीशन का भुगतान किया गया। एजेंटों और बिचौलियों ने 'रेट कॉन्ट्रैक्ट' रखने वाली कंपनियों को जारी किए गए परचेज ऑर्डर (खरीद आदेश) की कुल कीमत का 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूला।' यह कमीशन नकद और बैंकिंग चैनलों, दोनों के जरिए लिया गया। इसके बाद, पैसे के स्रोत को छिपाने के लिए इसे कई अलग-अलग कंपनियों और खातों के माध्यम से घुमाया गया।
सरकारी कर्मचारियों ने भी जमकर लिया कमीशन
एजेंसी के अनुसार, इस कमीशन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों को दिया गया, ताकि उन्हें DMF फंड से चलने वाले काम मिल सकें, खरीदी आदेश जारी हो सकें और भुगतान (पेमेंट) जारी किया जा सके। एजेंसी ने बताया कि जांच से यह भी पता चला है कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के जरिए की गई खरीद में, DMF (जिला खनिज प्रतिष्ठान) के अलावा अन्य फंड का इस्तेमाल करके एजेंटों ने इसी तरह का कमीशन वसूला था।
ईडी ने मामले की सभी जांचों को अपने हाथ में लिया
इस मामले में राज्य के एंटी-करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग रायपुर ने 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। बाद में ईडी ने इस जांच के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कांकेर जिले में दर्ज FIR और ACB/EOW की FIR को भी अपनी जांच में शामिल कर लिया।
सतपाल सिंह छाबड़ा है मुख्य लाइजनर्स में से एक
ED ने इस मामले को लेकर सतपाल सिंह छाबड़ा को इस साल 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था और उसे इस सिंडिकेट के मुख्य संपर्ककर्ताओं (लाइजनर्स) और वित्तीय समन्वयकों में से एक बताया है। एजेंसी के अनुसार, उसने कथित तौर पर चुनिंदा वेंडरों को सप्लाई से जुड़े काम दिलाने, खरीदी आदेश जारी कराने, भुगतान जारी करवाने, और अवैध कमीशन वसूलने व बांटने में मदद की थी।
35 में से करीब 32 करोड़ की संपत्ति हो चुकी कुर्क
एजेंसी ने बताया कि इस मामले में आरोपियों से जुड़ी अपराध की कमाई लगभग 35 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसके एवज में 31.70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जबकि छत्तीसगढ़ कैडर की IAS अधिकारी रानू साहू समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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