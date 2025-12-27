Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : ED ने कोर्ट में दायर की फाइनल चार्जशीट, 59 और आरोपी किए नामजद

संक्षेप:

Chhattisgarh Liquor Scam :  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार को अदालत में फाइनल चार्जशीट पेश कर दी है। ईडी द्वारा पेश की गई 29 हजार 800 से अधिक पन्नों की इस चार्जशीट में 80 से अधिक आरोपियों को नामजद किया गया है।

Dec 27, 2025 12:22 pm ISTPraveen Sharma रायपुर, भाषा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में अंतिम अभियोजन शिकायत दायर की है। इसमें 59 और आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुल आरोपियों की संख्या 81 हो गई है।

ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए यहां पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में अंतिम अभियोजन शिकायत दायर की गई है।

उन्होंने बताया कि पहले इस मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उनमें से कई को गिरफ्तार किया गया था। उन आरोपियों से संबंधित जांच पूरी करने के बाद अतीत में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायतें दायर की गई थीं।

पांडे ने बताया कि अब 59 और लोगों के खिलाफ अंतिम अभियोजन शिकायत दायर की गई है, जिनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है।

नामजद नए आरोपियों में कौन-कौन शामिल

उन्होंने बताया कि मामले में नामजद नए आरोपियों में मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया, पूर्व आईएएस अधिकारी निरंजन दास, शराब लाइसेंस धारक, वितरक और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

अभियोजन की शिकायत का सारांश 315 पृष्ठों का है, जिसमें लगभग 29,800 पृष्ठों के दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि मामले से जुड़ी सामग्री में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष सबूत, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयासों को दर्शाने वाले दस्तावेज और डिजिटल सबूत शामिल हैं।

पांडे ने बताया कि राज्य आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त निरंजन दास ने कथित तौर पर शराब घोटाले में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि कहीं भी कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो, जिससे घोटाला बेरोकटोक जारी रहा।

उन्होंने बताया कि इस मामले में शामिल अपराध की कुल आय लगभग 3 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

ईडी के अनुसार, राज्य में शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी।

ईडी के मुताबिक, कथित घोटाले के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें भर गईं। ईडी ने इस साल जनवरी में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को और जुलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने दावा किया कि लखमा अपराध से मिले पैसे का मुख्य लाभार्थी था, जबकि चैतन्य बघेल ने कथित तौर पर सिंडिकेट द्वारा कमाए गए लगभग एक हजार करोड़ रुपये को संभालने में अहम भूमिका निभाई थी।

कारोबारी अनवर ढेबर (कांग्रेस नेता और रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई), पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, इंडियन टेलीकॉम सर्विस (आईटीएस) अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कुछ अन्य लोगों को भी ईडी ने इस मामले में पहले गिरफ्तार किया था।

राज्य की आर्थिक अपराध शाखा/एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कथित घोटाले में एफआईआर दर्ज की है और भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। 22 दिसंबर को ईओडब्ल्यू /एसीबी ने चैतन्य बघेल के खिलाफ शराब घोटाले में अपनी सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी।

राज्य की एजेंसी ने दावा किया कि सबूतों से पता चलता है कि चैतन्य ने उच्च स्तर पर अपराध से मिले पैसे को संभालने के साथ-साथ अपने हिस्से के तौर पर लगभग 200-250 करोड़ रुपये प्राप्त किए। यह दावा किया गया है कि घोटाले की चल रही जांच से पता चलता है कि कथित घोटाले से अपराध से मिले पैसे की कुल रकम 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News Enforcement Directorate

