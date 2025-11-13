Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़ed attached 61 crore assets of Bhupesh baghel son Chaitanya baghel Chhattisgarh liquor scam case
चैतन्य बघेल की फिर बढ़ी मुश्किल, शराब घोटाले में ED ने जब्त की 61 करोड़ की संपत्ति

चैतन्य बघेल की फिर बढ़ी मुश्किल, शराब घोटाले में ED ने जब्त की 61 करोड़ की संपत्ति

संक्षेप: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। यह एफआईआर राज्य में हुए शराब घोटाले को लेकर आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।

Thu, 13 Nov 2025 05:05 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में फंसे पूर्व सीएम भपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किल ईडी ने फिर बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल के शराब घोटाले से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। एजेंसी ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि ईडी ने 59.96 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि शामिल है। इसके अलावा, 1.24 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां,जिनमें बैंक बैलेंस और बाकी जमा शामिल हैं, भी कुर्क की गई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। यह एफआईआर राज्य में हुए शराब घोटाले को लेकर आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। ईडी के बयान के अनुसार, पुलिस जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है।

अनुसूचित अपराधों को अंजाम देने से 2500 करोड़ से अधिक की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न हुई, जिसने लाभार्थियों की जेबें भर दीं। पीएमएलए (PMLA) के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि चैतन्य बघेल इस शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का बेटा होने के कारण उनकी स्थिति उन्हें शराब सिंडिकेट का नियंत्रक और अंतिम प्राधिकारी बनाती थी। वह सिंडिकेट की ओर से एकत्र किए गए सभी अवैध फंडों के 'हिसाब' (खातों) को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे।" ऐसे फंडों (अपराध से अर्जित आय) के संग्रहण (collection), मार्ग-परिवर्तन (channelisation) और वितरण से संबंधित सभी बड़े निर्णय उन्हीं के निर्देशों पर लिए जाते थे।

ईडी ने आरोप लगाया है कि चैतन्य बघेल को अपराध से अर्जित आय प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के माध्यम से लेयर्ड किया (पैसा छुपाया) और निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया। कथित तौर पर उन्होंने शराब घोटाले से अर्जित आय का उपयोग अपनी स्वामित्व वाली संस्था "बघेल डेवलपर्स" के तहत अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "विट्ठल ग्रीन" के विकास के लिए किया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।