6 हजार करोड़ रुपए के महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया, सात दिन की रिमांड मिली
यह मामला छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में सामने आया था। ईडी ने बताया था कि मामले की जांच के दौरान राज्य के कई वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत भी इसमें सामने आई है।
करीब छह हजार करोड़ रुपए के 'महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप' घोटाले के मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने इसके सरगना सौरभ चंद्राकर को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अदालत ने उसे सात दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया। चंद्राकर को इससे पहले सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने गिरफ्तार किया था, जिसने उसे सट्टा ऐप से जुड़े एक मामले में दबोचा था। वहीं अब ईडी ने भी उसे गिरफ्तार कर लिया।
इस बात की जानकारी देते हुए ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि एजेंसी ने चंद्राकर को यहां धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उसे 19 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इस महीने की शुरुआत में सीबीआई चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित करके भारत लाई थी और इसके बाद उसे 4 नवंबर को सीबीआई की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे आठ दिन की हिरासत में भेजने और पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति दी गई थी।
ED ने किया था वारंट जारी करने का अनुरोध
रिमांड की अवधि समाप्त होने पर सीबीआई ने गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया और आगे हिरासत का अनुरोध नहीं किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पांडे ने बताया कि ईडी ने PMLA अदालत में चंद्राकर को पेश करने के लिए 'वारंट' जारी करने का अनुरोध किया था, जिसे गुरुवार को मंजूरी मिल गई थी।
विशेष जज की अदालत में किया गया था पेश
इसके बाद शुक्रवार को उसे विशेष न्यायाधीश (PMLA) अमित राठौर की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि ईडी ने चंद्राकर को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी की अनुमति दे दी। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोपहर करीब तीन बजकर 10 मिनट पर चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया।
फर्जी बैंक खातों के जरिए इधर-उधर होती थी रकम
सीबीआई के अनुसार, जांच में पता चला कि 'महादेव ऑनलाइन बुक' देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट में से एक था और इसे कथित तौर पर भारत के बाहर से फ्रेंचाइजी पैनल व शाखाओं के नेटवर्क के जरिए संचालित किया जा रहा था। एजेंसी का आरोप है कि अवैध सट्टेबाजी से अर्जित रकम को कई फर्जी बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया जाता था।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कई लेनदेन के माध्यम से रकम की परतें बनाई जाती थीं और फिर हवाला के जरिए विदेश भेज दिया जाता था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस कमाई का एक हिस्सा सरकारी अधिकारियों को 'सुरक्षा राशि' (प्रोटेक्शन मनी) के तौर पर दिया जाता था, ताकि सिंडिकेट बिना किसी दिक्कत के अपना काम जारी रख सके।
पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सामने आया था मामला
ईडी महादेव ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अलग से जांच कर रही है। यह मामला छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में सामने आया था। ईडी ने पहले दावा किया था कि जांच में राज्य के कई वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत भी सामने आई है। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद ईडी की रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2024 में राज्य की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामला दर्ज किया था।
प्राथमिकी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल, ऐप के प्रवर्तक रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी और अनिल कुमार अग्रवाल समेत 14 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी के अनुमान के मुताबिक, इस कथित घोटाले में अपराध से अर्जित कुल रकम करीब छह हजार करोड़ रुपए है।
एजेंसी ने इस सिंडिकेट से जुड़ी भारत और विदेशों में स्थित कई संपत्तियों को जब्त किया है। एजेंसी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और उसके सह-आरोपी रवि उप्पल ने 'महादेव बुक ऐप' का प्रचार किया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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