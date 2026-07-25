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पेपर लीक में ED का बड़ा ऐक्शन; छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चीफ अरेस्ट

By Krishna Bihari Singh
भाषा, रायपुर
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ईडी ने कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर के मामले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष को रायपुर से गिरफ्तार किया है। उन पर पैसे देने वाले अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। 

ed in paper leak case
ईडी ने कथित पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने कथित पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को मनीलॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत शनिवार को रायपुर में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जांच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से 2020 और 2021 में आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं के पेपर लीक के कथित रूप से लीक होने और परीक्षा प्रक्रिया में कथित 'हेरफेर' के आरोपों से संबंधित है।

पीएमएलए के तहत दबोचा

जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में टामन सिंह सोनवानी के जवाब टालमटोल वाले रहे। पूछताछ के बाद टामन सिंह सोनवानी को मनीलॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया गया है।

CBI के एफआईआर पर ऐक्शन

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष को रायपुर की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। ईडी आरोपी टामन सिंह सोनवानी को हिरासत में लेने की गुजारिश करेगी। मनीलॉन्ड्रिंग की यह जांच CBI की प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई है।

छत्तीसगढ़ पुलिस की शिकायत के आधार पर केस

बता दें कि सीबीआई ने यह मामला छत्तीसगढ़ पुलिस की शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। यह मामला नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर भाजपा के सत्ता में आने के बाद दर्ज किया गया था। सोनवानी को 2024 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

रिश्तेदारों और घूस देने वाले छात्रों को फायदा पहुंचाया

ईडी ने सोनवानी पर पेपर लीक करने और अवैध लाभ लेकर चयन प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप लगाया है। ED का आरोप है कि इसमें उनके अपने रिश्तेदारों और घूस देने वाले स्टूडेंट को फायदा पहुंचाया गया।

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ऐसे पहुंचाया गया लाभ

ईडी ने दावा किया कि 2021 में लोक सेवा आयोग के भर्ती नियमों में संशोधन करके परिवार की परिभाषा से 'भतीजा या भांजा' शब्द हटा दिया गया था ताकि कथित तौर पर उनके रिश्तेदारों के सरकारी पदों पर चयन का रास्ता आसान हो सके।

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प्राइवेट कंपनी से लिए 45 लाख रुपये

ईडी के अनुसार, जांच में पता चला कि कथित घूस की रकम का एक हिस्सा नकद लिया गया और एक हिस्से का शोधन परिवार के नियंत्रण वाली एक ‘समिति’ के माध्यम से एक ‘अस्तित्वहीन’ कॉलेज के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) दान के नाम पर किया गया। ED का आरोप है कि दो डिप्टी कलेक्टर के चयन में फायदा पहुंचाने के बदले एक प्राइवेट कंपनी से करीब 45 लाख रुपये इस माध्यम से लिए गए।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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