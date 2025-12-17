Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़ed arrested soumya chaurasia in chhattisgarh liquor scam case
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का ऐक्शन, पूर्व CM की उपसचिव सौम्या चौरसिया अरेस्ट

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का ऐक्शन, पूर्व CM की उपसचिव सौम्या चौरसिया अरेस्ट

संक्षेप:

ईडी ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल सरकार के दौरान CMO में उप सचिव रही थीं।

Dec 17, 2025 10:00 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा
share Share
Follow Us on

ईडी ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। सौम्या चौरसिया को बुधवार को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। वे इससे पहले कथित कोयला लेवी घोटाले में भी आरोपी रही हैं और उस मामले में करीब डेढ़ साल जेल में रहने के बाद इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर बाहर आई थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईडी के मुताबिक, सौम्या चौरसिया कथित कोयला लेवी घोटाले में भी आरोपी हैं। 2022 में कोयला लेवी घोटाला मामले में गिरफ्तार चौरसिया को इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया था। ईडी ने इस मामले में इस साल 15 जनवरी को कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और 18 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था।

ईडी का आरोप है कि 71 वर्षीय लखमा अपराध की कमाई के मुख्य प्राप्तकर्ता थे। ईडी का दावा है कि लखमा को आबकारी मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले के सिंडिकेट के मुखिया थे और उन्होंने इस घोटाले से उत्पन्न लगभग एक हजार करोड़ रुपये का व्यक्तिगत रूप से प्रबंधन किया था।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, यह कथित घोटाला भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जिससे राज्य के खजाने को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के सदस्यों को अवैध लाभ हुआ। बता दें कि सौम्या चौरसिया ने भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर काम किया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।