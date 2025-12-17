छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का ऐक्शन, पूर्व CM की उपसचिव सौम्या चौरसिया अरेस्ट
ईडी ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल सरकार के दौरान CMO में उप सचिव रही थीं।
ईडी ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। सौम्या चौरसिया को बुधवार को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। वे इससे पहले कथित कोयला लेवी घोटाले में भी आरोपी रही हैं और उस मामले में करीब डेढ़ साल जेल में रहने के बाद इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर बाहर आई थीं।
ईडी के मुताबिक, सौम्या चौरसिया कथित कोयला लेवी घोटाले में भी आरोपी हैं। 2022 में कोयला लेवी घोटाला मामले में गिरफ्तार चौरसिया को इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया था। ईडी ने इस मामले में इस साल 15 जनवरी को कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और 18 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था।
ईडी का आरोप है कि 71 वर्षीय लखमा अपराध की कमाई के मुख्य प्राप्तकर्ता थे। ईडी का दावा है कि लखमा को आबकारी मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले के सिंडिकेट के मुखिया थे और उन्होंने इस घोटाले से उत्पन्न लगभग एक हजार करोड़ रुपये का व्यक्तिगत रूप से प्रबंधन किया था।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, यह कथित घोटाला भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जिससे राज्य के खजाने को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के सदस्यों को अवैध लाभ हुआ। बता दें कि सौम्या चौरसिया ने भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर काम किया था।
