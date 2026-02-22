Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी, करीब 25 लाख वोटरों के नाम हटाए गए

Feb 22, 2026 12:03 am ISTएएनआई रायपुर, छत्तीसगढ़
प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 27 हजार से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का काम किया, गणना प्रपत्र वितरित किए और वोटर मैपिंग व वेरिफिकेशन का काम पूरा किया।

निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी। इस सूची के अनुसार राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या अब 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई है। इस बारे में विभाग की तरफ से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि मानकर किया गया था और ड्राफ्ट सूची की तुलना में अंतिम सूची में कुल 2 लाख 34 हजार 994 नए मतदाता बढ़ गए हैं। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार SIR से पहले की मतदाता सूची और अब तैयार हुई मतदाता सूची में कुल 24 लाख 99 हजार 823 मतदाताओं की कमी हुई है, यानी इतने नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

रायपुर जिले से करीब 5 लाख नाम हटाए गए

जिला-वार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा नाम रायपुर जिले से हटाए गए हैं, यहां 4,98,556 मतदाताओं के नाम विलोपित किए गए हैं। वहीं सबसे कम नाम खैरागढ़ जिले में हटाए गए हैं, यहां से केवल 9,843 नाम सूची से हटाए गए हैं। SIR की शुरुआत से पहले छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 थी। प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची जारी होने के बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 रह गई थी।

अंतिम चरण की सुनवाई के बाद जुड़े 2.34 लाख नाम

इसके पश्चात प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई है। अंतिम चरण की सुनवाई के दौरान 2 लाख 34 हजार 994 नए नाम जोड़े गए। पूरी प्रक्रिया में फर्जी, दोहराव अथवा अपात्र पाए गए नामों को हटाकर सूची को अपडेट और शुद्ध किया गया है।

पिछले साल 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी प्रक्रिया

भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान 27 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुआ था, और यह लगभग चार महीने तक चला। इस दौरान इसके अलग-अलग फेज़ को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

रिलीज में आगे कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम हटाने और एंट्री में सुधार से जुड़े दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी के बीच मिलीं, और सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 14 फरवरी तक पूरा कर लिया गया, जिसके बाद 21 फरवरी को अंतिम सूची सार्वजनिक की गई।

जिनके नाम नहीं आए, वो यह काम करें

आयोग ने कहा है कि यदि अब भी किसी पात्र नागरिक का नाम अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची में दर्ज विवरण में त्रुटि होने की स्थिति में फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम और विवरण की पुष्टि कर लें तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। (वार्ता इनपुट के साथ)

