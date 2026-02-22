छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी, करीब 25 लाख वोटरों के नाम हटाए गए
प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 27 हजार से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का काम किया, गणना प्रपत्र वितरित किए और वोटर मैपिंग व वेरिफिकेशन का काम पूरा किया।
निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी। इस सूची के अनुसार राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या अब 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई है। इस बारे में विभाग की तरफ से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि मानकर किया गया था और ड्राफ्ट सूची की तुलना में अंतिम सूची में कुल 2 लाख 34 हजार 994 नए मतदाता बढ़ गए हैं। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार SIR से पहले की मतदाता सूची और अब तैयार हुई मतदाता सूची में कुल 24 लाख 99 हजार 823 मतदाताओं की कमी हुई है, यानी इतने नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।
रायपुर जिले से करीब 5 लाख नाम हटाए गए
जिला-वार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा नाम रायपुर जिले से हटाए गए हैं, यहां 4,98,556 मतदाताओं के नाम विलोपित किए गए हैं। वहीं सबसे कम नाम खैरागढ़ जिले में हटाए गए हैं, यहां से केवल 9,843 नाम सूची से हटाए गए हैं। SIR की शुरुआत से पहले छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 थी। प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची जारी होने के बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 रह गई थी।
अंतिम चरण की सुनवाई के बाद जुड़े 2.34 लाख नाम
इसके पश्चात प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई है। अंतिम चरण की सुनवाई के दौरान 2 लाख 34 हजार 994 नए नाम जोड़े गए। पूरी प्रक्रिया में फर्जी, दोहराव अथवा अपात्र पाए गए नामों को हटाकर सूची को अपडेट और शुद्ध किया गया है।
प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 27,196 बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का काम किया, गणना प्रपत्र वितरित किए और वोटर मैपिंग व वेरिफिकेशन का काम पूरा किया।
पिछले साल 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी प्रक्रिया
भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान 27 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुआ था, और यह लगभग चार महीने तक चला। इस दौरान इसके अलग-अलग फेज़ को सफलतापूर्वक लागू किया गया।
रिलीज में आगे कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम हटाने और एंट्री में सुधार से जुड़े दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी के बीच मिलीं, और सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 14 फरवरी तक पूरा कर लिया गया, जिसके बाद 21 फरवरी को अंतिम सूची सार्वजनिक की गई।
जिनके नाम नहीं आए, वो यह काम करें
आयोग ने कहा है कि यदि अब भी किसी पात्र नागरिक का नाम अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची में दर्ज विवरण में त्रुटि होने की स्थिति में फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम और विवरण की पुष्टि कर लें तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। (वार्ता इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।