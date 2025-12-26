Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Earthquake Tremors Felt In Chhattisgarh Korea 4 Magnitude
छत्तीसगढ़ के कोरिया में कांपी धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके; कितनी तीव्रता

छत्तीसगढ़ के कोरिया में कांपी धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके; कितनी तीव्रता

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आज रात 9.40 पर 4.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 15 किलोमीटर की गहराई पर था।

Dec 26, 2025 10:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप रात 9 बजकर 40 मिनट पर आया। इसका केंद्र जमीन से लगभग 15 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों में जहशत फैल गई और घरों से बाहर आ गए। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है।

इससे पहले गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार तड़के 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे निवासी घबरा गए। गांधीनगर स्थित भूगर्भीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) ने बताया कि यह भूकंप सुबह 4:30 बजे दर्ज किया गया और इसका केंद्र कच्छ जिले के रापर से लगभग 22 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में था।

आईएसआर ने बताया कि भूकंप के बाद उसी क्षेत्र में 2.5 और 3 तीव्रता के दो और झटके महसूस किए गए। कच्छ जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है।

कच्छ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के भूविज्ञानी डॉ. गौरव चौहान ने बताया कि रापर के पास आए 4.6 तीव्रता के भूकंप का केंद्र उत्तरी वागड़ फॉल्ट लाइन पर स्थित था और इसका केंद्र पांच किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया।

Chhattisgarh News

