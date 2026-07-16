स्कूटी पर सवार थे 5 लोग, ट्रैक्टर से हुई भीषण टक्कर में परिवार के 4 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हाईवे पर खड़े ऑक्सीजन सिलेंडर लदे ट्रैक्टर से स्कूटी टकराने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो बहनों और उनकी दो बेटियों की जान चली गई, जबकि एक 8 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब स्कूटी पर सवार पांच लोग रायपुर में अपने मामा के घर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, यह हादसा दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 28 वर्षीय अमृता निर्मलकर स्कूटी चला रही थीं। इसी दौरान उनकी स्कूटी हाईवे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लदे खड़े ट्रैक्टर के पीछे जा टकराई।
4 और 7 साल की बेटियों की मौके पर मौत
हादसा इतना भीषण था कि अमृता निर्मलकर, उनकी 26 वर्षीय छोटी बहन लक्ष्मी निर्मलकर और दोनों की 4 और 7 साल की बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, अमृता का 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है।
चालक से हो रही पूछताछ
पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला भेज दिया गया है। घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और उसके चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले में केस दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई स्कूटी, जांच जारी
शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर से पीछे से टकराने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ट्रैक्टर को सड़क पर किस परिस्थिति में खड़ा किया गया था और क्या सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया गया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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