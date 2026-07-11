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दुर्ग में दोस्ती से इनकार पर सनकी ने फार्मेसी छात्रा को मार डाला, चाकू से ताबड़तोड़ वार

By Krishna Bihari Singh
भाषा, रायपुर
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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक सनकी शख्स ने दोस्ती के प्रस्ताव को ठुकराने के कारण एक युवती की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर जान ले ली। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दुर्ग में दोस्ती से इनकार पर सनकी ने फार्मेसी छात्रा को मार डाला, चाकू से ताबड़तोड़ वार

छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के भिलाई में दोस्ती का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर एक सनकी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक फार्मेसी की हत्या कर दी। पुलिस ने अपराध के 24 घंटे के भीतर ही बालोदाबाजार जिला निवासी आरोपी लकेश्वर साहू उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता के पीछे पड़ा हुआ था। जब युवती ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया तो उसने गुस्से में आकर उसकी जान ले ली।

खून से लथपथ हालत में मिली छात्रा

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर खुशी साहू किराए के कमरे में खून से लथपथ हालत में पाई गई थी। कमरे में उसके साथ रहने वाली एक अन्य युवती ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो छात्रा को खून से लथपथ पाया। पुलिस युवती को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को जांच में पता चला कि जब युवती ने बात करने से इनकार कर दिया तो आरोपी गुस्से में आ गया।

चाकू से कई वार कर ले ली जान

आरोपी रायपुर से धारदार हथियार लेकर भिलाई पहुंचा और युवती पर हमला कर दिया। आरोपी ने कथित तौर पर युवती का गला घोंट दिया और फिर चाकू से कई वार किए। आरोपी ने पकड़े जाने से बचने के लिए कई कपड़े पहने थे। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद खून से सने कपड़ों और जूतों को नदी में फेंक कर सबूत मिटाने की कोशिश भी की। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।

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फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी छात्रा

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्रा फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी। आरोपी लंबे समय से छात्रा पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। छात्रा ने जब उससे संबंध रखने से इनकार कर दिया तो उसने आगबबूला होकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी शुक्रवार को पीजी पहुंचा और छात्रा का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। बाद में उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली।

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मृतका का परिचित या दूर का रिश्तेदार है आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपी मृतका के दूर का रिश्तेदार या परिचित बताया जाता है। आरोपी रायपुर में रहता था। उसको बलौदाबाजार से गिरफ्तार किया गया। मृतका की रूममेट ने परिजनों और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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