छत्तीसगढ़ में शराबी महिला हेड मास्टर! टेबल पर पैर रखकर सोती रही, बच्चे घर चले गए; हो गया ऐक्शन

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जांजगीरMon, 22 Sep 2025 06:38 PM
छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के एक सरकारी स्कूल में एक हैरान करने वाले मामला सामने आया है। एक शिक्षिका शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंची और आराम फरमाती रही। महिला हेड मास्टर टेबल पर पैर रखकर सोई रही और बच्चे छुट्टी समझकर घर चले गए। शिकायत के बाद मामले की जांच की गई। इसके बाद सस्पेंड कर दिया गया।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में इससे पहले प्रधान पाठकों और शिक्षकों के नशे में धुत होने के कई घटनाएं सामने आ चुकी है। लेकिन, महिला शिक्षिका के शराब पीने का संभवतः यह पहला मामला है। कलेक्टर ने डीईओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षा व्यवस्था की मर्यादा और विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बीईओ-बीआरसी को नोटिस जारी

यह पूरा मामला जांजगीर जिले के अकलतरा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला लेवई का है। यहां स्कूल में प्रधान पाठक के पद पर हीरा पोर्ते पदस्थ हैं। 19 सितंबर को वह नशे की हालत में विद्यालय में उपस्थित थीं। इस दौरान वह स्कूल में टेबल पर पैर रखकर सोती मिलीं। स्कूल के बच्चे मध्याह्न भोजन करने के बाद घर चले गए।

मीडिया के जरिये जब यह मामला सामने आया तब शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जांजगीर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। जांच के बाद कलेक्टर ने महिला प्रधान पाठक को सस्पेंड कर दिया है वहीं बीईओ और बीआरसी को नोटिस जारी किया गया है।

कलेक्टर ने डीईओ का फटकारा

खबर सामने आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अकलतरा, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी शासकीय प्राथमिक शाला लेवई पहुंचे। जांच के दौरान शिक्षकों, छात्रों और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से इस बात की पुष्टि हुई कि विद्यालय की प्रधान पाठक हीरा पोर्ते 19 सितम्बर को नशे की हालत में विद्यालय में उपस्थित थीं।

जांच रिपोर्ट में मिले इस गंभीर कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते प्रधान पाठक हीरा पोर्ते पर तत्काल एक्शन लिया गया। कलेक्टर ने मॉनिटरिंग में लापरवाही के लिए संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलौदा और बीआरसी बलौदा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

रिपोर्टः संदीप दीवान

