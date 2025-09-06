ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक और विधि ने पुलिस रिमांड में उगले कई राज, नशा खरीदारोंं की बन रही लिस्ट

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अलावा कई राज्यों के बड़े शहरों में नशे की पार्टियां ऑर्गनाइज होती थीं। ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक और ईवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल से रिमांड के दौरान पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली है।

पुलिस द्वारा ड्रग्स तस्करी के हाई-प्रोफाइल केस में आरोपी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को आमने-सामने बैठाकर घंटों पूछताछ की गई। दोनों ने कबूल किया कि रायपुर के अलावा पुणे, मुंबई और गोवा में टेक्नो पार्टी और ड्रग्स पार्टी होती थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ड्रग्स खरीदारों की लिस्ट बना रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नव्या मलिक और विधि हर महीने मुंबई और गोवा का दौरा करती थीं, जहां संभ्रांत घरानों के युवक-युवतियां रातभर चलने वाली इन पार्टियों में शामिल होते थे। दोनों ने राजधानी रायपुर, नवा रायपुर, मंदिर हसौद, वीआईपी रोड और चंद्रखुरी के होटल, रिसॉर्ट, क्लब और फार्म हाउस की जानकारी दी है, जहां ये पार्टियां आयोजित होती थीं।

विधि की ईवेंट कंपनी रायपुर के बड़े होटल, क्लब और मैरिज पैलेस में न्यू ईयर सेलिब्रेशन सहित कई ईवेंट्स आयोजित करती थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये पार्टियां 25-30 लोगों के ग्रुप के साथ शुरू होती थीं। इसमें रईसजादे शामिल होते थे। इन फार्म हाउस में ड्रग्स के साथ अश्लील गतिविधियां भी होती थीं। पुलिस ने नव्या, विधि और हर्ष आहूजा को रिमांड पर लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। तीनों का संपर्क बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों, सीए, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से था, जिनके साथ पार्टी करने की बात भी कबूल की गई है।

ड्रग्स खरीदारों की लिस्ट बना रही पुलिस पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से वॉट्सऐप चैट्स मिले हैं, जिनके आधार पर ड्रग्स खरीदने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं पुलिस कुछ फार्म हाउस और क्लब के मालिकों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि रायपुर पुलिस ने नव्या मलिक से 30 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक, 850 रईसजादे इस ड्रग्स सिंडिकेट के संपर्क में थे, जिसमें होटल कारोबारी और राजनेताओं के बेटों के नाम भी सामने आए हैं। कुछ होटल कारोबारी, फार्म हाउस के मालिक भी पुलिस के निशाने पर हैं। इन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। वहीं, पुलिस पर कार्रवाई को लेकर दबाव की भी चर्चा है।

ईवेंट की आड़ में ड्रग्स की बिक्री पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के बाद एक और ड्रग्स क्वीन नंबर 2 की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है। स्वीमिंग पूल में उसकी मस्ती से लेकर उसके बिछाए गए ड्रग्स जाल की चर्चा जोरों पर है। यह पूरा सिंडेकट दिल्ली-मुंबई और पंजाब जैसी जगहों से ड्रग्स लाकर रायपुर में सप्लाई करते थे। यह लोग होटल, क्लब, पब और रेस्टोरेंट में ईवेंट और पार्टी की आड़ में ड्रग्स सप्लाई करते थे। पुलिस ने विधि अग्रवाल, ऋषिराज टंडन, अयान के सहयोगी सोहेल खान और जुनैद अख्तर को गिरफ्तार किया है। आरोपी विधि अग्रवाल ईवेंट कंपनी की मैनजर है।

लग्जरी पार्टियों की रानी थी नव्या पुलिस के मुताबिक, ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक लोगों की नजर में इंटीरियर डिजाइनर है। वह घर को खूबसूरत बनाते-बनाते ही ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में आई थी। बताया जा रहा है कि ड्रग्स सिंडिकेट में नव्या मलिक का पार्टनर अयान परवेज था। अयान रायपुर के मोतीनगर इलाके में रहता है। अयान और नव्या मिलकर पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। हाई प्रोफाइल पार्टियों में नव्या खुद ही जाती थी। ऐसी चर्चा है कि पार्टियों में अपने लोगों के बीच में नव्या मलिक सिंडिकेट की डार्लिंग के नाम से मशहूर थी।