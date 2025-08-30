कुत्ते के भौंकने से ऐसा भड़का, मालिक को कुल्हाड़ी से काट डाला; छत्तीसगढ़ में खौफनाक वारदात

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पालतू कुत्ते के भौंखने पर उसके मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की जहां एक 25 साल के शख्स के शख्स पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पालतू कुत्ते के भौंखने पर उसके मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की जहां एक 25 साल के शख्स के शख्स पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया।

घटना फ़िटिंगपारा गांव की है जहां पीड़ित पर उस वक्त पर हमला किया गया जब वह अपने रिश्तेदार के घर डिनर करने गया था। पीड़ित की पहचान सुजीत खलखो के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के शुक्रवार की शाम को सुजीत अपने कुत्ते को घुमाने ले गया था। इसी दौरान कुत्ता आरोपी पर भौंका था। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों ने गाली गलौज की और धमकियां भी दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर की पीड़ित से पुरानी दुश्मनी भी थी। हमले के बाद, पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दो नाबालिगों समेत तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है।