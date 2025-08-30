Dog barking Sparks quarrel Owner Killed with Axe In Chhattisgarh कुत्ते के भौंकने से ऐसा भड़का, मालिक को कुल्हाड़ी से काट डाला; छत्तीसगढ़ में खौफनाक वारदात, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Dog barking Sparks quarrel Owner Killed with Axe In Chhattisgarh

कुत्ते के भौंकने से ऐसा भड़का, मालिक को कुल्हाड़ी से काट डाला; छत्तीसगढ़ में खौफनाक वारदात

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पालतू कुत्ते के भौंखने पर उसके मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की जहां एक 25 साल के शख्स के शख्स पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायगढ़Sat, 30 Aug 2025 03:36 PM
घटना फ़िटिंगपारा गांव की है जहां पीड़ित पर उस वक्त पर हमला किया गया जब वह अपने रिश्तेदार के घर डिनर करने गया था। पीड़ित की पहचान सुजीत खलखो के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के शुक्रवार की शाम को सुजीत अपने कुत्ते को घुमाने ले गया था। इसी दौरान कुत्ता आरोपी पर भौंका था। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों ने गाली गलौज की और धमकियां भी दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर की पीड़ित से पुरानी दुश्मनी भी थी। हमले के बाद, पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दो नाबालिगों समेत तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने गिरफ्तारियों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि कुत्ते के भौंकने के विवाद और पुरानी दुश्मनी, दोनों ही वजह से हत्या हुई है।

Chhattisgarh News

