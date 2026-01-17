Hindustan Hindi News
पिता की राह पर बेटा, प्रबल जूदेव ने कराई 104 लोगों की घर वापसी; बोले- छत्तीसगढ़ को बंगाल नहीं बनने देंगे

प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने धर्मांतरण के खतरों को बताते हुए कहा, 'धर्मांतरण के षड्यंत्र से पूरे भारत की जनसांख्यिकी बदल रही है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिन्दू अल्पमत में आ गए हैं। यह राष्ट्र सुरक्षा का गंभीर विषय हैं।

Jan 17, 2026 04:22 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, महासमुंद, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष व अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वह अपने पिता की तरह सनातन धर्म छोड़कर जा चुके आदिवासियों की घर वापसी कराने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को प्रदेश के महासमुंद जिले के सरायपाली में स्थित एक कार्यक्रम में 104 लोगों की पैर पखार कर घर वापसी कराई। जिसके बारे में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे छत्तीसगढ़ को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे।

इस बारे में की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि माँ रूद्रेश्वरी की पावन धरा सरायपाली में धर्मान्तरित परिवार के 104 लोगों के पैर पखारकर सनातन धर्म में 'घर वापसी' कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि इस पावन कार्यक्रम का आयोजन कटंगपाली में स्थित स्वामी सुमेधानंद वैदिक गुरुकुल में किया गया। जहां पर महर्षि दयानंद मठ धर्मार्थ ट्रस्ट एवं समस्त सनातनियों के संयुक्त तत्वाधान में पांच दिवसीय 'संगीतमय वैदिक श्रीराम कथा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ' का आयोजन किया गया था।

अपनी पोस्ट में आगे प्रबल ने धर्मांतरण के खतरों को बताते हुए कहा, 'धर्मांतरण के षड्यंत्र से पूरे भारत की जनसांख्यिकी बदल रही है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिन्दू अल्पमत में आ गए हैं। यह राष्ट्र सुरक्षा का गंभीर विषय हैं। देश से बड़ा कुछ नहीं होता, देश सुरक्षित होना चाहिए धर्मांतरण देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिन्दुओं का जनसांख्यिकी परिवर्तन देश के लिए संकट है।' इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि 'छत्तीसगढ़ को बंगाल कतई बन्ने नहीं देंगे।'

पोस्ट में अपने पिता को याद करते हुए प्रबल प्रताप जूदेव ने लिखा, 'हम संकल्पित हैं पिताजी कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी के राष्ट्र निर्माण "घर वापसी" अभियान को जीवन पर्यंत आगे हम बढ़ाएंगे।' साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले समस्त संत, महात्मा, प्रभुद्धजन, समाज के वरिष्ठ, मातृ शक्ति, युवा कार्यकर्ता साथियों को साधुवाद देते हुए उनका अभिनन्दन भी किया।

बता दें कि जशपुर के पूर्व राजपरिवार से संबंध रखने वाले छत्तीसगढ़ के राजनेता दिलीप सिंह जूदेव, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी अभिनीत राजग सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री थे। वे आदिवासी इलाकों में घर वापसी कार्यक्रम चलाते थे, और इसकी वजह से देशभर के हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
