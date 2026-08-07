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राष्ट्रपति भवन पहुंचा बस्तर के शिल्पकारों का हुनर, क्या है लौह शिल्प और ढोकरा कला

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
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राष्ट्रपति भवन द्वारा स्वतंत्रता दिवस 'एट होम' समारोह के लिए जारी किए गए विशेष आमंत्रण पत्र में बस्तर की लौह शिल्पकला और बेल मेटल (ढोकरा) शिल्प को प्रमुख स्थान दिया गया है। शिल्पकारों की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत और उनके अद्वितीय कौशल की राष्ट्रीय स्तर पर हुई बड़ी पहचान मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ लौह शिल्प कला और ढोकरा आर्ट
छत्तीसगढ़ लौह शिल्प कला और ढोकरा आर्ट

बस्तर की पारंपरिक शिल्पकला को इस वर्ष एक ऐसा राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जिसने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राष्ट्रपति भवन द्वारा स्वतंत्रता दिवस 'एट होम' समारोह के लिए जारी किए गए विशेष आमंत्रण पत्र में बस्तर की लौह शिल्पकला (रॉट आयरन आर्ट) और बेल मेटल (ढोकरा) शिल्प को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह उपलब्धि बस्तर के शिल्पकारों की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत और उनके अद्वितीय कौशल की राष्ट्रीय स्तर पर हुई बड़ी पहचान मानी जा रही है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी), अहमदाबाद द्वारा तैयार किए गए इस आमंत्रण पत्र में छत्तीसगढ़ के साथ गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता को भी स्थान दिया गया है। खास बात यह है कि आमंत्रण पत्र के साथ बस्तर की लौह शिल्प से निर्मित 'मंकी कार्ड होल्डर' और बेल मेटल से बना आदिवासी दंपति का शिल्प भी शामिल किया गया है, जो भारतीय हस्तकला की उत्कृष्टता का प्रतीक बनकर उभरा है।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बस्तर के प्रसिद्ध लौह शिल्पकार तीजूराम बघेल विश्वकर्मा ने बताया कि एनआईडी की टीम जुलाई में कोंडागांव पहुंची थी। टीम ने स्थानीय शिल्पकारों से विशेष कलाकृतियां तैयार कराईं, जिन्हें बाद में राष्ट्रपति भवन के आमंत्रण पत्र का हिस्सा बनाया गया। इतना ही नहीं, आमंत्रण पत्र पर तीजूराम के उस पारंपरिक घर की तस्वीर भी अंकित की गई है, जहां वर्षों से यह कला जीवित है। उनके घर की दीवारों पर सजी लौह कलाकृतियां बस्तर की आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोकजीवन की जीवंत झलक प्रस्तुत करती हैं।

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लौह शिल्प कला क्या है

बस्तर के इस पारंपरिक लौह शिल्प को पिटवा कला और रॉट आयरन आर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह शिल्पकला न केवल स्थानीय कारीगरों की कड़ी मेहनत का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान भी बन चुका है। बस्तर की लौह शिल्पकला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वेल्डिंग या ढलाई का उपयोग नहीं किया जाता। लोहे को पारंपरिक तरीके से गर्म कर हथौड़े की सहायता से आकार दिया जाता है। यही कारण है कि इसे पूरी दुनिया में हस्तनिर्मित और पर्यावरण अनुकूल कला के रूप में विशेष पहचान मिली है। कभी खेती-किसानी के औजार, तीर-कमान और कुल्हाड़ी बनाने तक सीमित यह कला समय के साथ प्रकृति, लोककथाओं और जनजातीय जीवन से प्रेरित सजावटी मूर्तियों और उपयोगी वस्तुओं के रूप में विकसित हुई है।

तीजूराम के अनुसार, यह कला उन्हें अपने दादा-परदादा से विरासत में मिली। पहले पहाड़ों से लौह अयस्क लाकर भट्टियों में गलाया जाता था और फिर उससे कृषि उपकरण तैयार किए जाते थे। आज भी देवी-देवताओं से जुड़ी घंटियां, तोरण, दीपक और अन्य धार्मिक सामग्री इसी कला से बनाई जाती है। आदिवासी समाज में हरियाली अमावस्या के अवसर पर घरों के प्रवेश द्वार पर लोहे की खूंटी लगाने की परंपरा भी इसी शिल्प से जुड़ी सांस्कृतिक मान्यता का हिस्सा है।

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राष्ट्रपति भवन में मिला आमंत्रण

राष्ट्रपति भवन के आमंत्रण पत्र में बस्तर की बेल मेटल यानी ढोकरा कला को भी समान स्थान मिला है। प्रसिद्ध शिल्पकार स्वर्गीय जयदेव बघेल के पुत्र भूपेंद्र बघेल तथा उनके साथियों सुदेश बाघमारे और शबीर नाग ने आदिवासी दंपति की आकर्षक कलाकृति तैयार की है जिनके चारों ओर पेड़ों की पत्तियों वाली डाली और लताएं इस पूरी रचना को प्राकृतिक और जीवंत रूप प्रदान करती हैं। यह शिल्प प्रकृति और जनजातीय जीवन के गहरे संबंध को दर्शाता है।

ऐसे तैयार होता है ढोकरा आर्ट

ढोकरा आर्ट लगभग 12 अत्यंत जटिल और पारंपरिक चरणों से गुजरकर अस्तित्व में आती है। सबसे पहले कलाकृति का एक बेस मिट्टी से तैयार कर उस पर मोम की बारीकी से नक्काशी की जाती है। इसके बाद नदी की महीन मिट्टी और कोयले के बारीक चूर्ण को कपड़े से छानकर पहली परत चढ़ाई जाती है। फिर दीमक की बांबी की मिट्टी और चावल की भूसी का लेप लगाया जाता है। पूरी तरह सूखने के बाद सांचे को भट्टी में पकाया जाता है। भीतर मौजूद मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है, जिससे खाली सांचा तैयार होता है।

इस प्रक्रिया के साथ ही दूसरी तरफ क्रूसीबल में पीतल के टुकड़ों को पिघलाया जाता है। सांचे के खाली स्थान में इस पिघले हुए पीतल को उड़ेल दिया जाता है। धातु के ठंडा होने पर ऊपर की मिट्टी को सावधानी से झाड़कर हटा दिया जाता है और बस्तर की यह अनमोल और चमकती हुई बेल मेटल कलाकृति अपने मूल स्वरूप में बाहर आती है।

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राष्ट्रपति भवन के आमंत्रण पत्र में स्थान मिलना इस बात का प्रमाण है कि बस्तर की पारंपरिक हस्तकला आज भी अपनी मौलिकता और उत्कृष्टता के कारण राष्ट्रीय पहचान बनाए हुए है। हालांकि विडंबना यह है कि इतनी प्रतिष्ठा मिलने के बावजूद अनेक शिल्पकार आज भी अपनी अनमोल कलाकृतियां उचित मूल्य न मिलने के कारण मजबूरी में किलो के भाव बेचने को विवश हैं। यदि इन कारीगरों को बेहतर बाजार, ब्रांडिंग और सरकारी संरक्षण मिले तो बस्तर की यह विरासत न केवल देश बल्कि वैश्विक हस्तशिल्प बाजार में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।

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