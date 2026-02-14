छत्तसीगढ़ में भीषण सड़क हादसा: CRPF के 3 जवान समेत 4 की मौत, 1 घायल- VIDEO
सिविल सर्जन अभिषेक टोंडर ने बताया, धमतरी के पास खपरी रोड पर उनकी गाड़ी एक कार से टकरा गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, और 2 की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से रोड एक्सीडेंट में 4 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। इस हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवान भी शामिल हैं। सिविल सर्जन अभिषेक टोंडर ने बताया, "हमें जानकारी मिली कि CRPF के जवान जगदलपुर से रायपुर जा रहे थे। धमतरी के पास खपरी रोड पर उनकी गाड़ी एक कार से टकरा गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, और 2 की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। कुल 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल है और उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है…
खबर अपडेट हो रही है…
