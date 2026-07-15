राहुल-अखिलेश-केजरीवाल से हमारा निवेदन है… राम मंदिर चंदा विवाद पर देवकीनंदन ने विपक्ष से क्या मांगा?
Devkinandan Thakur on Ram Mandir donation controversy: राम मंदिर चंदा विवाद पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने रायपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं से निवेदन किया। इसके साथ ही शंकराचार्य और वैष्णवाचार्य से भी एक अपील की। जानें उन्होंने क्या कहा
Devkinandan Thakur on Ram Mandir donation controversy: राम मंदिर चंदा चोरी में हेराफेरी को लेकर मशहूर कथावाचक देवकीनंदन से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने विपक्ष से एक निवेदन कर डाला। देवकीनंदन ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा कि आप लोग सरकार से प्रार्थना कीजिए... आखिर देवीकनंदन ठाकुर ने विपक्षी नेताओं से ऐसा क्या मांगा? इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य और वैष्णवाचार्य ने भी एक अपील की। जानिए पूरी बात।
राहुल, अखिलेश, केजरीवाल से हमारा निवेदन है...
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मीडिया से बात करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने विपक्ष से कहा- “मैं सभी से प्रार्थना करूंगा। राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से, अरविंद केजरीवाल जी से। जो भी विपक्षी हैं, अगर आप हमारा और सनातन का हित चाहते हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि सरकार के आगे प्रार्थना कीजिए या मांग कीजिए- हमारे सनातन बोर्ड बनें।”
शंकराचार्य और वैष्णवाचार्य से एक अपील भी की
देवकीनंदन ने शंकराचार्य और वैष्णवाचार्य से अपील करते हुए आगे कहा- “मैं चारों शंकराचार्य, पांचों वैष्णवाचार्य और जो भी धर्म के मर्मज्ञ ऋषि मुनि हैं, संत हैं, सभी लोग मिलकर सनातन बोर्ड बनाएं। और सारे मंदिर सरकार से मुक्त हो जाएं। उस धन का प्रयोग भारत की सनातनी गरीब जनता में किया जाए। गऊ माता की सेवा में इस्तेमाल हो। निशुल्क अस्पताल बनाने में आए। मॉडर्न गुरुकुलम बनाने में इस्तेमाल हो। साइंस बिद सनातन में काम आए। ताकि आने वाली पीढ़ी बच सके और सिया जैसे बच्चे फिर न हों।”
अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए बॉलीवुड पर हमला
इससे पहले देवकीनंदन ठाकुर ने बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए देश के अंदर चल रही अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधा था। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था- “कोई माने या ना माने हमारे देश में कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। आप बताइये स्कूल में जवान और छोटी-छोटी बच्चियों को बॉलीवुड के गानों पर क्यों नचाया जा रहा है? अगर टीचर्स को शौक है कि बेटियां नाचेंगे बॉलीवुड के गानों पर, तो वो अपनी बेटियों को नचाएं। अपने बेटों को नचाएं।”
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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