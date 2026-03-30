दिल्ली से अंबिकापुर के लिए उड़ानें शुरू; हफ्ते में कब-कब फ्लाइटें, कितना किराया?
दिल्ली से अंबिकापुर के बीच पहली सीधी हवाई सेवा सोमवार को शुरू हो गई। इस का श्रीगणेश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। एलायंस एयर का विमान मां महामाया एयरपोर्ट पर उतरा। इससे पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अंबिकापुर के लिए पहली सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर से वर्चुअली इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया जिससे अंबिकापुर अब छत्तीसगढ़ का दूसरा ऐसा शहर बन गया है जो सीधे दिल्ली से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ गया है। सोमवार को सुबह 7.50 बजे दिल्ली से रवाना हुआ एलायंस एयर का 72 सीटर एटीआर विमान अपनी ढाई घंटे की यात्रा पूरी कर अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक उतरा।
यात्रियों ने इस नई हवाई सेवा पर बहुत खुशी जताई। एक यात्री ने कहा कि पहले दिल्ली से यहां आने में पूरा दिन लग जाता था लेकिन अब यह सफर कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। इससे समय भी बचा और थकान भी नहीं हुई। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से सरगुजा के लोगों को बड़े शहरों में बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही इससे पढ़ाई और पर्यटन को भी काफी फायदा होगा।
हफ्ते में कब-कब फ्लाइटें, कितना किराया?
स्थानीय सांसद चिंतामणि महाराज ने इसे दस साल की मेहनत का परिणाम बताया और केंद्र व राज्य सरकार का धन्यवाद किया। यह विमान सेवा हफ्ते में केवल दो दिन (सोमवार और बुधवार) को चलेगी। सोमवार को पहली उड़ान अंबिकापुर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुई जबकि बुधवार को यह विमान बिलासपुर होकर दिल्ली जाएगा। सांसद चिंतामणि महाराज खुद इसी पहली उड़ान से दिल्ली गए। दिल्ली का किराया 6500 रुपए तय किया गया है।
अंबिकापुर और कोलकाता के बीच भी हवाई सेवा
इसी तरह 2 अप्रैल से अंबिकापुर और कोलकाता के बीच भी हवाई सेवा शुरू हो रही है। यह फ्लाइट हफ्ते में दो दिन (गुरुवार और शनिवार) को चलेगी। इसका किराया 6000 रुपये तय किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि आगे चलकर वाराणसी के लिए भी उड़ानें शुरू करने की योजना है। इस एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित किया गया है। रनवे की लंबाई 1500 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर कर दी गई है ताकि एटीआर जैसे बड़े विमान आसानी से उतर सकें। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 48.25 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
सुविधाओं से लैस है टर्मिनल
इसे 72 यात्रियों की क्षमता वाले आधुनिक टर्मिनल, पार्किंग और फोरलेन सड़क जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। सांसद चिंतामणि महराज ने कहा कि यह सेवा प्रधानमंत्री मोदी, नागरिक उड्डयन मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों का परिणाम है। इस उपलब्धि से सरगुजा अब सीधे दिल्ली और कोलकाता से जुड़ गया है। इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों में ले जाना आसान होगा जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
सरगुजा के विकास की दिशा में बड़ा कदम- सीएम
इस पहली उड़ान के आगमन के साथ ही क्षेत्र के हजारों लोगों का सालों पुराना सपना साकार हुआ। यात्रियों में काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने इस यात्रा को अपने लिए एक सुखद और सुगम अनुभव बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हवाई सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम के बाद कहा कि यह सरगुजा के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीय सांसद चिंतामणि महराज, कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल और बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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