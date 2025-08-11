रायपुर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में खराबी,घंटों विमान के अंदर फंसे रहे यात्री
दिल्ली से रविवार रात रायपुर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। विमान रात 8:15 बजे दिल्ली से रवाना होकर लगभग 10:05 बजे रायपुर हवाई अड्डा पर उतरा लेकिन डोर लॉक सिस्टम में दिक्कत आने से यात्री एक घंटे से ज्यादा समय तक विमान के अंदर ही फंसे रहे।
सूत्रों के अनुसार,फ्लाइट में कांग्रेस महासचिव व सांसद वेणुगोपाल सहित कई सांसद भी सवार थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उड़ान के दौरान विमान में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और लैंडिंग के बाद दरवाजा न खुलने से परेशानी बढ़ी। क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को शांत कराते रहे और इसे ‘सिक्योरिटी ऑपरेशन’ बताया।
आमतौर पर लैंडिंग के कुछ मिनट बाद विमान का दरवाजा खोल दिया जाता है,लेकिन इस खामी के चलते दरवाजा करीब 11:13 बजे खुल पाया। इस दौरान यात्री सीट पर बैठे-बैठे इंतजार करते रहे। बताया गया कि उड़ान भरते समय भी विमान में हल्की तकनीकी समस्या महसूस हुई थी, हालांकि इसे नियंत्रित कर यात्रा पूरी की गई। एयर इंडिया इंजीनियरिंग टीम की कोशिशों के बाद दरवाजे की लॉकिंग सिस्टम को ठीक कर यात्रियों को बाहर निकाला गया।
