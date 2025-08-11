रायपुर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में खराबी,घंटों विमान के अंदर फंसे रहे यात्री

सूत्रों के अनुसार,फ्लाइट में कांग्रेस महासचिव व सांसद वेणुगोपाल सहित कई सांसद भी सवार थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उड़ान के दौरान विमान में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और लैंडिंग के बाद दरवाजा न खुलने से परेशानी बढ़ी।

दिल्ली से रविवार रात रायपुर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। विमान रात 8:15 बजे दिल्ली से रवाना होकर लगभग 10:05 बजे रायपुर हवाई अड्डा पर उतरा लेकिन डोर लॉक सिस्टम में दिक्कत आने से यात्री एक घंटे से ज्यादा समय तक विमान के अंदर ही फंसे रहे।

सूत्रों के अनुसार,फ्लाइट में कांग्रेस महासचिव व सांसद वेणुगोपाल सहित कई सांसद भी सवार थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उड़ान के दौरान विमान में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और लैंडिंग के बाद दरवाजा न खुलने से परेशानी बढ़ी। क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को शांत कराते रहे और इसे ‘सिक्योरिटी ऑपरेशन’ बताया।