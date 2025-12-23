'मरा हुआ' आदमी दो महीने बाद जिंदा लौट आया गांव, छत्तीसगढ़ में 4 लोगों पर से मर्डर केस खत्म
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कथित मर्डर के एक मामले में उस वक्त चौंकाने वाला मोड़ आ गया, जब जिस आदमी को मरा हुआ मानकर दफना दिया गया था, वह करीब 2 महीने बाद जिंदा और स्वस्थ घर लौट आया। इस घटना से जहां पुलिस-प्रशासन की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं हत्या के मामले में जेल में बंद कथित आरोपी भी हैरान रह गए।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला सितोंगा गांव का है, जहां दो महीने पहले अक्टूबर में मिली एक जली हुई लाश की पहचान परिजनों ने सिमित खाखा के रूप में की गई थी। सिमित के रिश्तेदारों ने बताया कि लाश इतनी बुरी तरह जल गई थी कि उसे पहचानना तक मुश्किल था, फिर भी पहचान की गई।
जशपुर पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों ने तब पुलिस के सामने कथित तौर पर अपना भी जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पुलिस को हत्या के घटनाक्रम और जो दूसरी डिटेल्स बताई थीं, वो क्राइम की कहानी से मेल खा रही थीं।
जशपुर के एक सोशल वर्कर रमेश शर्मा ने हैरानी जताते हुए कहा, "उनके बयानों के आधार पर, चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया - मृतक की पहचान पक्के तौर पर साबित करने के लिए DNA टेस्ट भी नहीं किया गया। अगर वह जिंदा है, तो उन्होंने किसकी अधीजली लाश बरामद करके दफना दी?"
गौरतलब है कि दो महीने पहले पुराननगर और बालाछापर के बीच तुरितोंगड़ी जंगल में एक जली हुई लाश मिली थी, जिसका चेहरा और शरीर का ज्यादातर हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था।
लाश एक गड्ढे में पड़ी मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और जली हुई लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस संबंध में मर्डर का केस दर्ज जांच शुरू कर दी थी।
