'मरा हुआ' आदमी दो महीने बाद जिंदा लौट आया गांव, छत्तीसगढ़ में 4 लोगों पर से मर्डर केस खत्म

Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Dead man returns alive after 2 month, Chhattisgarh murder case on 4 collapses
संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कथित मर्डर के एक मामले में उस वक्त चौंकाने वाला मोड़ आ गया, जब जिस आदमी को मरा हुआ मानकर दफना दिया गया था, वह करीब 2 महीने बाद जिंदा और स्वस्थ घर लौट आया। 

Dec 23, 2025 11:54 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कथित मर्डर के एक मामले में उस वक्त चौंकाने वाला मोड़ आ गया, जब जिस आदमी को मरा हुआ मानकर दफना दिया गया था, वह करीब 2 महीने बाद जिंदा और स्वस्थ घर लौट आया। इस घटना से जहां पुलिस-प्रशासन की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं हत्या के मामले में जेल में बंद कथित आरोपी भी हैरान रह गए।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला सितोंगा गांव का है, जहां दो महीने पहले अक्टूबर में मिली एक जली हुई लाश की पहचान परिजनों ने सिमित खाखा के रूप में की गई थी। सिमित के रिश्तेदारों ने बताया कि लाश इतनी बुरी तरह जल गई थी कि उसे पहचानना तक मुश्किल था, फिर भी पहचान की गई।

जशपुर पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

आरोपियों ने तब पुलिस के सामने कथित तौर पर अपना भी जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पुलिस को हत्या के घटनाक्रम और जो दूसरी डिटेल्स बताई थीं, वो क्राइम की कहानी से मेल खा रही थीं।

जशपुर के एक सोशल वर्कर रमेश शर्मा ने हैरानी जताते हुए कहा, "उनके बयानों के आधार पर, चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया - मृतक की पहचान पक्के तौर पर साबित करने के लिए DNA टेस्ट भी नहीं किया गया। अगर वह जिंदा है, तो उन्होंने किसकी अधीजली लाश बरामद करके दफना दी?"

गौरतलब है कि दो महीने पहले पुराननगर और बालाछापर के बीच तुरितोंगड़ी जंगल में एक जली हुई लाश मिली थी, जिसका चेहरा और शरीर का ज्यादातर हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था।

लाश एक गड्ढे में पड़ी मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और जली हुई लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस संबंध में मर्डर का केस दर्ज जांच शुरू कर दी थी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
