‘बेटी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकतीं अगर…’; HC ने विरासत के लिए बताई अहम शर्त
संक्षेप: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि अगर उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले शुरू हुआ था तो बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि अगर उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले शुरू हुआ था तो बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में, विरासत मिताक्षरा कानून के तहत आती है, जिसके तहत बेटी को तभी विरासत मिलती है जब कोई पुरुष वारिस न हो।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला 13 अक्टूबर को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने रगमनिया (मृतक) बनाम जगमेट और अन्य के मामले में सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा, जिसने सरगुजा जिले में अपने दिवंगत पिता की पुश्तैनी संपत्ति में हिस्से के लिए रगमनिया के दावे को खारिज कर दिया था।
1956 से पहले हुई मौतों पर मिताक्षरा कानून लागू होता है
कोर्ट ने समझाया 1956 से पहले जब कोई हिंदू मर जाता था तो मिताक्षरा कानून के तहत उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से उसके बेटे को मिल जाती थी। बेटी ऐसी प्रॉपर्टी में तभी हक जता सकती थी, जब कोई बेटा या पुरुष वारिस न हो।
रागमानिया ने 2005 में टाइटल और बंटवारे की घोषणा के लिए एक सिविल केस दायर किया था। उसने दावा किया था कि वह अपने पिता सुधीन की प्रॉपर्टी की वारिस है, जिनकी मौत 1950-51 के आसपास हुई थी। ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट दोनों ने उसका दावा खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले हुई मौतों पर लागू नहीं होता है।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसलों को सही ठहराया
हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को सही ठहराते हुए कहा कि चूंकि उत्तराधिकार 1956 से पहले शुरू हुआ था, इसलिए पार्टियों पर मिताक्षरा कानून लागू होता है, न कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें अर्शनूर सिंह बनाम हरपाल कौर (2020) और अरुणाचला गौंडर बनाम पोन्नुसामी (2022) शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि मिताक्षरा कानून के तहत, 1956 से पहले किसी हिंदू पुरुष को मिली प्रॉपर्टी सिर्फ पुरुष वारिसों को ही मिलती थी।
जस्टिस व्यास ने आगे कहा, “जब 1956 से पहले मिताक्षरा कानून के तहत आने वाले किसी हिंदू की मौत हो जाती थी, तो उसकी अलग प्रॉपर्टी पूरी तरह से उसके बेटे को मिल जाती थी। एक लड़की ऐसी प्रॉपर्टी में तभी अधिकार का दावा कर सकती थी जब कोई लड़का न हो।”
कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि चूंकि सुधीन के बाद उसका बेटा था, इसलिए रगमनिया प्रॉपर्टी में हिस्से की हकदार नहीं थी। अपील खारिज कर दी गई, जिससे निचली अदालतों द्वारा मिताक्षरा कानून के लागू होने की पुष्टि हुई।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।