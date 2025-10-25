Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़daughter cannot claim share in father property if succession chhattisgarh hc lays down key condition for inheritance
‘बेटी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकतीं अगर…’; HC ने विरासत के लिए बताई अहम शर्त

‘बेटी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकतीं अगर…’; HC ने विरासत के लिए बताई अहम शर्त

संक्षेप: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि अगर उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले शुरू हुआ था तो बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती।    

Sat, 25 Oct 2025 08:39 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि अगर उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले शुरू हुआ था तो बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में, विरासत मिताक्षरा कानून के तहत आती है, जिसके तहत बेटी को तभी विरासत मिलती है जब कोई पुरुष वारिस न हो।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला 13 अक्टूबर को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने रगमनिया (मृतक) बनाम जगमेट और अन्य के मामले में सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा, जिसने सरगुजा जिले में अपने दिवंगत पिता की पुश्तैनी संपत्ति में हिस्से के लिए रगमनिया के दावे को खारिज कर दिया था।

1956 से पहले हुई मौतों पर मिताक्षरा कानून लागू होता है

कोर्ट ने समझाया 1956 से पहले जब कोई हिंदू मर जाता था तो मिताक्षरा कानून के तहत उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से उसके बेटे को मिल जाती थी। बेटी ऐसी प्रॉपर्टी में तभी हक जता सकती थी, जब कोई बेटा या पुरुष वारिस न हो।

रागमानिया ने 2005 में टाइटल और बंटवारे की घोषणा के लिए एक सिविल केस दायर किया था। उसने दावा किया था कि वह अपने पिता सुधीन की प्रॉपर्टी की वारिस है, जिनकी मौत 1950-51 के आसपास हुई थी। ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट दोनों ने उसका दावा खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले हुई मौतों पर लागू नहीं होता है।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसलों को सही ठहराया

हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को सही ठहराते हुए कहा कि चूंकि उत्तराधिकार 1956 से पहले शुरू हुआ था, इसलिए पार्टियों पर मिताक्षरा कानून लागू होता है, न कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें अर्शनूर सिंह बनाम हरपाल कौर (2020) और अरुणाचला गौंडर बनाम पोन्नुसामी (2022) शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि मिताक्षरा कानून के तहत, 1956 से पहले किसी हिंदू पुरुष को मिली प्रॉपर्टी सिर्फ पुरुष वारिसों को ही मिलती थी।

जस्टिस व्यास ने आगे कहा, “जब 1956 से पहले मिताक्षरा कानून के तहत आने वाले किसी हिंदू की मौत हो जाती थी, तो उसकी अलग प्रॉपर्टी पूरी तरह से उसके बेटे को मिल जाती थी। एक लड़की ऐसी प्रॉपर्टी में तभी अधिकार का दावा कर सकती थी जब कोई लड़का न हो।”

कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि चूंकि सुधीन के बाद उसका बेटा था, इसलिए रगमनिया प्रॉपर्टी में हिस्से की हकदार नहीं थी। अपील खारिज कर दी गई, जिससे निचली अदालतों द्वारा मिताक्षरा कानून के लागू होने की पुष्टि हुई।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।