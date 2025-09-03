छत्तीसगढ़ में टूटा डैम, घर में पानी घुसने से 4 लोगों की मौत; 3 लापता
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में डैम टूट जाने के कारण चार लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में तीन लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक डैम अचानक ढह जाने के कारण बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई और तीन लापता हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बांध का निर्माण 45 साल पहले करवाया गया था। लगातार हो रही बारिश के कारण डैम पूरी तरह भर गया था और बुधवार को ढह गया। इस हादसे में लापता हुए लोगों की तलाश की जा रही है।
इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि बलरामपुर के धनेशपुर गांव के पास लुटी डैम में लगातार भारी बारिश के कारण पानी भर गया था। पानी भर जाने के कारण रात को दरार आ गई थी। इस दौरान अचानक बांध टूटा और घरों में पानी भर गया। इस हादसे में घर में सो रहे चार लोगों की मोत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 1980 के दशक की शुरुआत में बने इस जलाशय का पानी दरार के ज़रिए आस-पास के घरों और खेतों में घुस गया, जिससे अचानक बाढ़ आ गई।
इस मामले की जानकारी देते हुए एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि एक महिला और उसकी सास समेत चार लोगों की अपने घरों में सोते समय मौत हो गई। तीन लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद ज़िला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुँच गईं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे में तीन लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है।
