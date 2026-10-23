चक्रवाती तूफान की आहट; छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, कब से बदलेगा मौसम?
बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दक्षिण-पूर्व और उससे सटे पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के 24 अक्टूबर तक 'डिप्रेशन', 25 अक्टूबर तक 'डीप डिप्रेशन' और 26 अक्टूबर तक 'चक्रवाती तूफान' में तब्दील होने की संभावना है। इस तूफान के कारण छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी असर पड़ेगा। इस मौसमी बदलाव के कारण छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश देखी जा सकती है। IMD की मानें तो छत्तीसगढ़ में 27 अक्टूबर से मौसम बदल सकता है।
बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल में बने चक्रवाती तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में 27, 28 ओर 29 अक्टूबर को झमाझम बारिश हो सकती है। इन तीन दिनों के दौरान कहीं कहीं भारी से ज्यादा भारी बारिश भी देखी जा सकती है।
27 अक्टूबर को इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा जिलों में अलग-अलग जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर समेत कुछ अन्य जिलों में भी बारिश देखी जा सकती है।
28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार
28 और 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इन दोनों ही दिन कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन तीनों ही दिन हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 27 अक्टूबर से पहले छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
राज्य के कई हिस्सों में बदल रहा मौसम
छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट से मौसम में बदलाव साफ महसूस किया जा रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है। वहीं मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर बरकरार है। रायपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
रात को गिर सकता है तापमान
मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़ में रात के तापमान में एक से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस चक्रवाती तूफान के कारण 28 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल के तटीय और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 अक्टूबर से दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 की स्पीड में हवाएं चल सकती हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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