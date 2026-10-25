तूफान की आहट; छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, दो दिन भारी बारिश की चेतावनी
बंगाल की खाड़ी में बने एक वेदर सिस्टम के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। यह चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।
बंगाल की खाड़ी में बना एक वेदर सिस्टम 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवाएं 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती हैं। इस सिस्टम के असर से 27 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव आएगा। 28 और 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। 28 अक्टूबर को दक्षिण और 29 अक्टूबर को उत्तर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है।
27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्व-मध्य और उससे लगे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम 25 अक्टूबर को अवदाब में बदल सकता है। इसके बाद 26 अक्टूबर की सुबह तक इसके चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना है। इसके आगे और अधिक तीव्र होने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान के कारण छत्तीसगढ़ के मौसम में 27 अक्टूबर से बदलाव की संभावना है।
तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं
अनुमान के मुताबिक, चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर की सुबह के आसपास आंध्र प्रदेश तट के निकट पहुंच सकता है। इसके बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है बकि झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है।
कब-कब मौसम खराब, बारिश के आसार?
बंगाल की खाड़ी में बन रहे इसी चक्रवाती तूफान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। IMD के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 3 दिन मौसम खराब रहेगा। छत्तीसगढ़ में 27 अक्टूबर से गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का अनुमान है। इसको लेकर अलग-अलग जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 28 और 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
28 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ में और 29 अक्टूबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश और कहीं-कहीं ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
27 अक्टूबर से शुष्क रहेगा मौसम
छत्तीसगढ़ में 27 अक्टूबर से पहले तक मौसम शुष्क रहेगा। 24 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहा। रायपुर में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम में 27 अक्टूबर से बदलाव आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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