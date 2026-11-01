अब तूफान मुरासु का कहर; छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश की चेतावनी, चलेंगी तेज हवाएं
अब बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम खराब होगा। तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं, गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश की संभावना है।
Chhattisgarh Weather: बंगाल की खाड़ी पर बना डीप डिप्रेशन चक्रवाती तूफान 'मुरासु' में बदल गया है। IMD ने कहा कि तूफान 'मुरासु' बंगाल की खाड़ी पर बन गया है। इसके 3 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। यह तूफान 3 नवंबर की सुबह 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किमी प्रति घंटा तक की स्पीड के साथ आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा। इस तूफान के असर से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की जाएगी।
3 और 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मौसम रहेगा खराब
मौसम विभाग के अनुसार, तूफान मुरासु के कारण बने वेदर सिस्टम के असर से 2 और 3 नवंबर को कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 और 2 नवंबर को तमिलनाडु में जबकि 3 और 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की भी संभावना है।
60 तक की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं
मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 4 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में झोंकों के दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इन दोनों दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ ही जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
कल भी कहीं-कहीं बारिश का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार, तूफान मुरासु के 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश तट के समीप पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि मौजूदा मौसमी परिस्थितियों के चलते 2 नवंबर को भी छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश देखी जा सकती है। रायपुर में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आ सकता है। इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की बारिश अथवा बूंदाबांदी हो सकती है।
तूफान अर्नब के बाद अब मुरासु बरपाएगा कहर
उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से रायपुर में जोरदार बारिश हुई थी। अब मौसम विभाग ने नए चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में दोबारा मौसम के खराब होने की संभावना जताई है। इस तूफान के प्रभाव के कारण 3 और 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश और आकाशीय बिजली के कड़कने की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। तूफान मुरासु के कारण बारिश ऐसे वक्त हो रही है जब धान की उपज निकल रही है। बारिश से किसानों को नुकसान की आशंका है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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