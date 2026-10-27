चक्रवात अर्नब से छत्तीसगढ़ में भीषण बारिश का अलर्ट, बस्तर के 5 जिलों पर खास नजर; डेट और लोकेशन?
चक्रवाती तूफान अर्नब जमीन पर पांव पसारने के लिए आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य भी इसकी जद में आ रहा है। मौसम विभाग ने बारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानिए बस्तर के किन 5 जिलों पर खास नजर रहेगी।
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का खतरा बढ़ गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट रहने और राहत-बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खासकर दक्षिण बस्तर के जिलों में तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है।
28-29 अक्टूबर को दिख सकता असर
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 28 और 29 अक्टूबर को बारिश का ज्यादा असर दिख सकता है। बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की आशंका है। चक्रवात अर्नब के बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश और यानम के तटों पर बापटला और विशाखापत्तनम के बीच पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद इसका असर तेलंगाना और दक्षिण व मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी पड़ सकता है।
बस्तर के इन पांच जिलों में ज्यादा सतर्कता
प्रशासन ने बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इन इलाकों में तेज हवाएं चलने की आशंका है। अधिकारियों को मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेने और संभावित नुकसान से निपटने के लिए पहले से तैयार रहने को कहा गया है।
छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने सोमवार शाम मंत्रालय में हुई बैठक में 27 से 29 अक्टूबर तक चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सरकार का मुख्य जोर जनहानि रोकने और प्रभावित लोगों को समय पर सहायता पहुंचाने पर है।
24 घंटे खुले रहेंगे राहत शिविर
सरकार ने राहत शिविरों को चौबीसों घंटे चालू रखने और वहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा सेवाएं निर्बाध बनाए रखने के साथ गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।
किसानों को मौसम संबंधी सलाह जारी करने और फसलों व पशुधन को संभावित नुकसान से बचाने के उपाय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है।
NDRF-SDRF की टीमें रहेंगी तैयार
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमों को निर्धारित स्थानों पर पूरी तैयारी के साथ रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव शम्मी आबिदी ने अधिकारियों से तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों को होने वाले संभावित नुकसान का आकलन करने और जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा है।
बिजली के खंभे गिरने और दूरसंचार सेवाएं बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार रखने को कहा गया है। तेज हवाओं से पेड़ गिरने पर उन्हें तत्काल हटाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़कें बंद न हों और यातायात प्रभावित न हो।
समरी: चक्रवात अर्नब के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 28-29 अक्टूबर को भारी से अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर में तेज हवाओं की आशंका के चलते प्रशासन को अलर्ट किया गया है। राहत शिविरों, चिकित्सा सेवाओं और आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज की गई हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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