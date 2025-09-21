छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कबड्डी मैच के दौरान करंट लगने से 3 की मौत; 3 झुलसे

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के बडेराजपुर ब्लॉक में कबड्डी मैच के दौरान अचानक तेज आंधी-तूफान आने से दर्दनाक हादसा हो गया। मैदान में लगा टेंट हाई टेंशन तार के संपर्क में आने पर करंट लगने से एक खिलाड़ी सहित तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, कल रात करीब 10 बजे गाँव में चल रहे एक कबड्डी मैच के दौरान अचानक तेज आंधी आई। इस दौरान मैदान में लगा टेंट तेज हवा के कारण ऊपर उठा और हाई-टेंशन तार से जा टकराया। इसकी वजह से टेंट के संपर्क में आए कई दर्शक और खिलाड़ी करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में कम से कम छह लोग करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत नजदीकी विश्रामपुरी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया अन्य तीन गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उस वक्त मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, इसलिए घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। इस घटना ने पूरे गाँव के उत्साह और जश्न को मातम में बदल दिया। तीनों घायलों का इलाज चल रहा है।