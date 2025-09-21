current in tent during kabaddi match 3 died 3 injured छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कबड्डी मैच के दौरान करंट लगने से 3 की मौत; 3 झुलसे, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़current in tent during kabaddi match 3 died 3 injured

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कबड्डी मैच के दौरान करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में तीन लोग घायल भी हुए हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरSun, 21 Sep 2025 11:36 AM
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के बडेराजपुर ब्लॉक में कबड्डी मैच के दौरान अचानक तेज आंधी-तूफान आने से दर्दनाक हादसा हो गया। मैदान में लगा टेंट हाई टेंशन तार के संपर्क में आने पर करंट लगने से एक खिलाड़ी सहित तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, कल रात करीब 10 बजे गाँव में चल रहे एक कबड्डी मैच के दौरान अचानक तेज आंधी आई। इस दौरान मैदान में लगा टेंट तेज हवा के कारण ऊपर उठा और हाई-टेंशन तार से जा टकराया। इसकी वजह से टेंट के संपर्क में आए कई दर्शक और खिलाड़ी करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में कम से कम छह लोग करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत नजदीकी विश्रामपुरी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया अन्य तीन गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उस वक्त मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, इसलिए घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। इस घटना ने पूरे गाँव के उत्साह और जश्न को मातम में बदल दिया। तीनों घायलों का इलाज चल रहा है।

इस घटना ने प्रशासन और बिजली विभाग की लापरवाही पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर हाई-टेंशन लाइनों के नीचे इस तरह के आयोजनों की इजाजत कैसे दी जाती है। एसडीओपी अरुण नेताम ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है और पीड़ितों के परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। इस मामले की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारती खंड ने कहा कि घायलों का इलाज जारी है और गंभीर मरीजों को रेफर किया जा रहा है।

