छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के उखड़ते पैरों के बीच CRPF का कमाल, ऐसी जगह कैम्प लगाया लोग हो रहे हैरान

संक्षेप:

Dec 05, 2025 06:25 pm ISTSourabh Jain एएनआई, सुकमा, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में माओवादियों के उखड़ते पैरों के बीच CRPF (सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स) ने एक अनोखा काम कर डाला है। CRPF ने एक ऐसी जगह पर कैंप बनाया है, जहां पर पहले न तो कोई सड़क थी और न ही कोई पैदल चलने का रास्ता था। सशस्त्र बल ने यह कारनामा जिले के गोगुंडा इलाके में एक सुदूर पहाड़ी पर करके दिखाया है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस नए कैंप से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, सड़क सम्पर्क बेहतर होगा और लंबे समय से उपेक्षित इस क्षेत्र के आदिवासी गांवों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी।

इस बीच, एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि बस्तर क्षेत्र में बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर एक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 18 माओवादी मारे गए, जिनके शव सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए हैं। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ करीब 12 घंटे तक चली, जिसमें तीन डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) जवान शहीद हो गए।

बस्तर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG) पी. सुंदरराज ने पत्रकारों को बताया कि डिविजनल कमेटी मेंबर (DVCM) और PLGA कंपनी नंबर 2 के कमांडर बिल्ला मौडियामी, साथ ही एक और कंपनी कमांडर मारे गए हैं। उन्होंने कहा, 'मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान में करीब 18 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। DVCM और PLG(A) कंपनी 2 के कमांडर बिल्ला मौडियामी और एक और कंपनी कमांडर मारे गए हैं। मारे गए अन्य नक्सलियों की पहचान की जा रही है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुठभेड़ वाली जगह से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें LMG, SLR, AK-47, .303 हथियार और ग्रेडेड हथियार शामिल हैं। यह मुठभेड़ करीब 12 घंटे तक चली।' सोमदेव यादव समेत दो DRG जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों खतरे से बाहर हैं और रायपुर में उनका इलाज चल रहा है।

IG सुंदरराज ने कहा, 'भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के इरादे के मुताबिक, और राज्य के लोगों की इच्छा के अनुसार, सुरक्षा बल बस्तर डिवीजन में नक्सलियों के खिलाफ रेगुलर ऑपरेशन कर रहे हैं। बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर इलाकों में, नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर, DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF, कोबरा और CRPF की एक जॉइंट टीम ऑपरेशन के लिए निकली। ऑपरेशन के दौरान, सुबह 9 बजे से नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच क्रॉस-फायरिंग हुई।'

