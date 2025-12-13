Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़CRPF jawan suicide with his service riffle in chhattisgarh
CRPF जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मार ली गोली, मौके पर ही मौत; छत्तीसगढ़ सीमा पर तैनात था

संक्षेप:

Dec 13, 2025 12:41 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, गरियाबंद
share

छत्तीसगढ़ सीमा पर तैनात सीआरपीएफ के एक जवान ने सुसाइड कर लिया। जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही कैंप में मौजूद अन्य जवान मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक जवान की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

छत्तीसगढ़-ओडिशा अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र में स्थित सोनाबेड़ा के समीप एक सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवान ने शुक्रवार देर रात सुसाइड कर लिया। घटना के बाद सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार, ढेकूनपानी स्थित सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ जवान गोपीनाथ सबर ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही कैंप में मौजूद अन्य जवान मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक जवान की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

मृतक जवान की पहचान ओडिशा के खरियार क्षेत्र अंतर्गत खरधरा गांव निवासी गोपीनाथ सबर के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही कोमना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस एवं सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आंतरिक जांच के बाद ही घटना के पीछे की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें

