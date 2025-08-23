छत्तीसगढ़ के सुकमा में CRPF जवान ने सुसाइड कर लिया, बिहार से छुट्टी बिताकर लौटा था कैंप

छत्तीसगढ़ में बिहार निवासी सीआरपीएफ के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। वह हाल ही में छुट्टी बिताकर कैंप में लौटा था। उसने ड्यूटी के दौरान ही इस घटना को अंजाम दिया। साथी जवानों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

छत्तीसगढ़ में बिहार निवासी सीआरपीएफ के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। वह हाल ही में छुट्टी बिताकर कैंप में लौटा था। उसने ड्यूटी के दौरान ही इस घटना को अंजाम दिया। साथी जवानों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मिनपा स्थित सीआरपीएफ की 2वीं बटालियन के एक जवान ने शनिवार को ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक जवान की पहचान शशि भूषण कुमार के रूप में हुई है जो बिहार का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार, जवान हाल ही में छुट्टी बिताकर अपने कैंप लौटा था। शनिवार दोपहर वह ड्यूटी पर था और इसी दौरान उसने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद साथी जवानों ने उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।