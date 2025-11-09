Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़crpf jawan injured in ied blast planted by naxalites in sukma chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों की हिमाकत, धमाके में CRPF जवान जख्मी

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों की हिमाकत, धमाके में CRPF जवान जख्मी

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों की हिमाकत सामने आई है। नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी के फटने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का एक जवान घायल हो गया। घटना गोगुंडा के पास जंगली पहाड़ियों में हुई।

Sun, 9 Nov 2025 05:16 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, सुकमा
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों की हिमाकत सामने आई है। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को नक्सलियों की ओर से लगाए गए प्रेशर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के फटने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का एक जवान घायल हो गया। यह घटना दोपहर 1.45 बजे फुलबागड़ी थाना क्षेत्र के गोगुंडा के पास जंगली पहाड़ियों में तब हुई जब सुरक्षाकर्मियों की एक टीम इलाके में नियंत्रण अभियान पर थी।

अधिकारी ने बताया कि CRPF की 74वीं बटालियन का यह जवान अनजाने में प्रेशर आईईडी के संपर्क में आ गया। इससे धमाका हो गया और उसके पैरों में चोटें आईं। प्रारंभिक उपचार के बाद घायल जवान को आगे की चिकित्सा के लिए रायपुर ले जाया जा रहा है।

बता दें कि सुकमा समेत 7 जिलों वाले बस्तर क्षेत्र के अंदरूनी और घने जंगल वाले इलाकों में गश्त के दौरान नक्सली सुरक्षाकर्मियों को इन्हीं तरीकों से निशाना बनाते हैं। नक्सली सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने के लिए सड़कों और जंगलों में कच्ची पगडंडियों पर आईईडी लगाते हैं। पहले भी इस इलाके में नक्सलियों की ओर से बिछाए आईईडी की चपेट में आम नागरिक फंस चुके हैं।

इस साल 9 जून को सुकमा जिले में एक पत्थर खदान में नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। इसके फटने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (कोंटा संभाग) आकाश राव गिरेपुंजे शहीद हो गए थे। इस धमाके में दो अन्य अधिकारी भी घायल हो गए थे।

Chhattisgarh News

