court again extend remand period of bhupesh baghel son chaitnya baghel for 14 days जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, कोर्ट ने फिर बढ़ाई रिमांड; शराब घोटाले में हैं आरोपी, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़court again extend remand period of bhupesh baghel son chaitnya baghel for 14 days

जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, कोर्ट ने फिर बढ़ाई रिमांड; शराब घोटाले में हैं आरोपी

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अब तीसरी बार बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने उन्हें फिर 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में अब 1 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरMon, 18 Aug 2025 06:25 PM
share Share
Follow Us on
जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, कोर्ट ने फिर बढ़ाई रिमांड; शराब घोटाले में हैं आरोपी

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अब तीसरी बार बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने उन्हें फिर 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में अब 1 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी। इधर, ईडी ने चैतन्य बघेल की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, जिस पर 19 अगस्त को सुनवाई होगी।

पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को इससे पहले 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया था। तब उनकी रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। इसकी मियाद खत्म होने के बाद उन्हें सोमवार को एक बार फिर विशेष कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में अब 1 सितंबर को सुनवाई होगी।

इस बीच ईडी ने कुछ नए तथ्य सामने आने के बाद पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड पर लेने के लिए आवेदन लगाया है। कोर्ट में कन्डोलेंस हो जाने के कारण इस पर सुनवाई टल गई है। अब 19 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। बता दें कि चैतन्य बघेल अभी रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद हैं।

जन्मदिन पर ईडी ने किया था गिरफ्तार

ईडी की टीम ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है।

आरोप है कि शराब घोटाले से प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ। करीब 3200 करोड़ रुपए की अवैध कमाई शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों तक पहुंचाई गई। चैतन्य बघेल को भी शराब घोटाले में रकम मिली है। इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने काफी हंगामा भी किया था।

रिपोर्टः संदीप दीवान

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।