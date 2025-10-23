घर के अंदर पति-पत्नी की खून से लथपथ लाश, दंपति की बेरहमी से हत्या पर सनसनी

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दरिमा थाना क्षेत्र के कुम्हरता में आज एक घर के भीतर दंपति की लाश खून से लथपथ हालत में मिली है। दोनों के सिर में घाव के गहरे निशान हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां दरिमा थाना क्षेत्र के कुम्हरता गांव में आज एक घर के अंदर दंपति की खून से लथपथ लाश मिली है। मृतकों की पहचान रीमा और उनकी पत्नी उर्मिला के रूप में हुई है। दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की संभावना जताई जा रही है।

पड़ोसियों ने कुछ दिनों से दंपती के घर से बाहर न निकलने की शिकायत पुलिस से की थी। उनकी अनुपस्थिति के कारण जब पुलिस उनके घर पहुंची तो अंदर दंपति की खून से लथपथ लाश देखकर इलाके में सनसनी फैल गई।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे क्या कारण हैं और इसमें कौन शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कार्यप्रणाली में लगी हुई है।