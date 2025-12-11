प्रदेश की भूल, कमल का फूल; विष्णु सरकार के यू टर्न पर कांग्रेस का तंज वाला वीडियो
छत्तीसगढ़ सरकार पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक तंज वाला वीडियो डाला है। कांग्रेस का ये वीडियो विष्णु साय सरकार के फैसलों पर लिए यू टर्न को लेकर है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रदेश की भूल,कमल का फूल, अबकी बार यू टर्न सरकार। इस वीडियो पर अब तरह-तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं।
कांग्रेस के छत्तीसगढ़ वाले एक्स पेज से पोस्ट किया गया कि भाजपा सरकार का शासन…एक के बाद एक U-टर्न! पहले फैसला लो, जनता नाराज हो जाए तो गालियां खाओ, और फिर वापस उसी जगह लौट आओ। प्रदेश की भूल, कमल का फूल। वीडियो में कमल के फूल को मुड़ा हुआ दिखाई दिया है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस चीफ दीपक बैज ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह सरकार दिल्ली और नागपुर से चल रही है, इसलिए ये लोग छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे? इन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया और जमीन के दाम बढ़ाए, तो इन्हें जनता के पास जाकर समझाना चाहिए था कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा। आज जनता को लग रहा है कि कमल का फूल (बीजेपी का चुनाव चिन्ह) चुनकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लोगों में पछतावा साफ दिख रहा है। जनता 2028 के चुनाव में इस गलती की भरपाई (यानी इसका हिसाब) करेगी।
लेखक के बारे मेंUtkarsh Gaharwar
