2.66 करोड़ की 8 संपत्तियां जब्त; छत्तीसगढ़ कोयला शुल्क घोटाले में ईडी का बड़ा ऐक्शन
छ्त्तीसगढ़ कोयला शुल्क घोटाले में ईडी बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और सह-आरोपी निखिल चंद्रकार से संबंधित 2.66 करोड़ रुपए मूल्य की 8 संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
छ्त्तीसगढ़ कोयला शुल्क घोटाले में ईडी बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और सह-आरोपी निखिल चंद्रकार से संबंधित 2.66 करोड़ रुपए मूल्य की 8 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि दोनों आरोपियों ने अपराध से प्राप्त धन से अपने रिश्तेदारों के नाम पर ये संपत्तियां खरीदी थीं।
ईडी ने सोमवार को कहा कि उसने छत्तीसगढ़ के गिरफ्तार अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और सह-आरोपी निखिल चंद्रकार से संबंधित 2.66 करोड़ रुपए मूल्य की 8 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में जमीन के टुकड़े और आवासीय फ्लैटों सहित 8 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका मूल्य 2.66 करोड़ रुपए है।
ईडी ने बेंगलुरु पुलिस, आयकर विभाग और छत्तीसगढ़ में कोयला शुल्क की अवैध वसूली के मामले में रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि निजी लोगों के एक समूह ने राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ मिलीभगत से जुलाई 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान कोयला ट्रांसपोर्टरों से 25 रुपए प्रति टन कोयले की दर से वसूली करने का एक रैकेट बनाया था। इस अवधि के दौरान, इस गिरोह ने लगभग 540 करोड़ रुपए अवैध रूप से एकत्र किए।
जबरन वसूली से प्राप्त इस धन का उपयोग सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने, चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने और चल और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था। अब तक आरोपियों की 273 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान कर उसे जब्त कर लिया गया है। जांच के दौरान ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक विशेष पीएमएलए अदालत में 35 आरोपियों के खिलाफ पांच अभियोग दायर किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
