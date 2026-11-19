मुख्यमंत्री की पत्नी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक, छत्तीसगढ़ में घटाई गई VIP सुरक्षा, चली सरकार की कैंची
छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा में बदलाव किया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कई नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस ले ली गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा में बदलाव किया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कई नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस ले ली गई है, जबकि अन्य की सुरक्षा श्रेणी घटाई गई है। इस समीक्षा में सरकार ने सीएम विष्णदेव साय की पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष की सुरक्षा में भी कमी की है। इस दौरान सबसे ज्यादा बदलाव नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में की गई है। इसके अलावा प्रदेशभर में नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं।
बस्तर में सबसे ज्यादा बदलाव
छत्तीसगढ़ गृह विभाग की ओर से बुधवार देर रात जारी आदेशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक बदलाव नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग में किया गया है। संभाग के 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। हालांकि, इन नेताओं की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का आकलन अब संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) करेंगे। स्थानीय परिस्थितियों और संभावित खतरों की समीक्षा के आधार पर पुलिस अधीक्षक यह निर्णय लेंगे कि संबंधित नेता को सुरक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है या नहीं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में कमी कर दी गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खात्में को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि, अभी भी कुछ नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से वैसा ही रखा गया है।
50 से ज्यादा लोगों की सिक्योरिटी में कमी
बस्तर के साथ ही छत्तीसगढ़ के 50 से अधिक अन्य नेताओं और वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी में भी कटौती की गई है। प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की इस कार्रवाई का असर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों से जुड़े नेताओं पर पड़ा है। सुरक्षा समीक्षा के दायरे में राज्य के मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। गृह विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा श्रेणी में भी कमी की गई है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब इन नेताओं को बदली हुई सुरक्षा मिलेगी।
राज्य में नक्सलवाद से जुड़ी सुरक्षा परिस्थितियों में आए बदलाव के मद्देनजर वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत विशेष रूप से बस्तर संभाग में सुरक्षा संबंधी निर्णयों में जिला पुलिस अधीक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
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