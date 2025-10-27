कांग्रेस समर्थक के जातिसूचक पोस्ट पर बवाल, CM विष्णु देव साय की भी सख्त वॉर्निंग

संक्षेप: भूपेश है तो भरोसा है नामक फेसबुक आईडी से जातिसूचक और निंदनीय पोस्ट की गई थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी विधायक मोतीलाल साहू और शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक समर्थक के विवादित जातिसूचक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सामाजिक सौहार्द्र और भाईचारे को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। रायपुर ग्रामीण विधायक ने इस मामले की शिकायत थाने में की है,जिस पर कानून अपना काम करेगा।

गौरतलब है कि 'भूपेश है तो भरोसा है'नामक फेसबुक आईडी से जातिसूचक और निंदनीय पोस्ट की गई थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी विधायक मोतीलाल साहू और शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस पोस्ट से साहू समाज और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अपमान हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से संबंधित फेसबुक आईडी को ब्लॉक कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का राज्योत्सव ऐतिहासिक होने वाला है,क्योंकि राज्य अपनी रजत जयंती मना रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्योत्सव में शामिल होंगे और सत्य साईं हॉस्पिटल,ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय के नवीन भवन, विधानसभा के नवीन भवन एवं ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम ने साव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है,लाखों लोग उन्हें सुनने पहुंचेंगे।