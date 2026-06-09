छत्तीसगढ़ में शुरू हुई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा, 24 घंटे, सातों दिन होगी संचालित; डायल करना होगा यह नंबर
सीएम हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत के मौके पर सीएम ने बताया कि प्रत्येक शिकायत को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग, सतत मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित होगा। इस व्यवस्था में समाधान से असंतुष्ट होने पर शिकायत की पुनः समीक्षा का प्रावधान भी किया गया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को हेल्पलाइन '1076' की शुरुआत की, जिसपर कॉल कर लोग अपनी सभी समस्याएं शीर्ष प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री ने राज्य की बहुप्रतीक्षित सीएम हेल्पलाइन 1076 की बटन दबाकर शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन प्रणाली के आधिकारिक लोगो का भी विमोचन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, 'राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या सुनी जाए, उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शासन-प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाया जाए।' उन्होंने कहा कि 'सुशासन तिहार' के दौरान प्रदेशभर से प्राप्त शिकायतों, सुझावों ने एक प्रभावी, सशक्त एवं स्थायी जनसंपर्क तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी सोच के साथ सीएम हेल्पलाइन प्रणाली विकसित की गई है।'
'जनता और शासन के रिश्ते को और सशक्त बनाएगी'
मुख्यमंत्री ने कहा, 'अब प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे तथा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी साझा कर सकेंगे। यह प्रणाली सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ जनता और शासन के बीच विश्वास के रिश्ते को और सशक्त बनाएगी।'
'42 विभागों के 8 हजार अधिकारी जुड़े हेल्पलाइन से'
साय ने बताया कि डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन को वॉट्सऐप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपने व्यापक दायरे के कारण विशेष महत्व रखती है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग आठ हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं तथा 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।
शिकायत के बदले मिलेगा एक खास नंबर
साय ने बताया कि प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट क्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन देख सकेगा। यदि किसी शिकायतकर्ता को प्राप्त समाधान से संतोष नहीं होगा, तो संबंधित शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण और जांच के लिए अग्रेषित हो जाएगी। इससे शिकायतों के सतही निराकरण की संभावना समाप्त होगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
24 घंटे, सातों दिन संचालित होगी सेवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रणाली 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित रहेगी। इसके संचालन के लिए तीन पालियों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सचिव स्तर के अधिकारी डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी नियमित निगरानी करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय भी इसपर लगातार नजर रखेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायत निवारण का माध्यम नहीं है, बल्कि जनभागीदारी को सशक्त बनाने का एक प्रभावी मंच भी है। प्रदेशवासी राज्य के विकास से जुड़े अपने सुझाव भी इस मंच के माध्यम से साझा कर सकेंगे, जिससे नीति निर्माण और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'नागरिक देवो भव' के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार डिजिटल शासन को लगातार मजबूत बना रही है। सीएम हेल्पलाइन शासन और जनता के बीच संवाद को और अधिक प्रभावी बनाएगी तथा समस्याओं के त्वरित समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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