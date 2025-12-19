चर्च जला दिया और 20 पुलिसवालों का भी बहा खून, कांकेर में क्यों भिड़े आदिवासी और ईसाई; लगा कर्फ्यू

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ईसाई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान एक चर्च जला दिया गया और पुलिसकर्मियों पर भी पत्थरबाजी हुई है। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में आदिवासी समुदाय और ईसाई समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल गुरुवार को अमाबेड़ा इलाके में आदिवासी समुदाय से धर्मांतरण कर ईसाई बने गांव के सरपंच के पिता का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोगों ने गांव में दफनाने का विरोध किया था। आदिवासी समुदाय के लोगों ने कब्र से शव बाहर निकालने की भी मांग की है। इस दौरान हिंसा इतनी भड़क गई कि इलाके में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया गया।

धर्मांतरण कर ईसाई बने चामरा राम को गांव दफनाने का विरोध करने के दौरान हिंसक स्थिति बन गई, जहां एक चर्च जला दिया गया और एक-दूसरे पर पत्थर फेंके गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि चरण राम सलाम के दफनाने की खबर मिलने के बाद हिंसा हुई है। आदिवासी समुदाय का मानना ​​था कि अंतिम संस्कार उनके स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार पूरा नहीं किया गया, क्योंकि शोक संतप्त परिवार ने पहले ही धर्म परिवर्तन कर लिया था। 16 दिसंबर को उनकी मौत के बाद, परिवार ने गांव में अपनी निजी जमीन पर अंतिम संस्कार किया और शव को दफना दिया गया। आदिवासी लोगों को शक हुआ और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और शव को बाहर निकालने की मांग की। शिकायतों के बाद, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने कानूनी प्रावधानों के अनुसार शव को बाहर निकालने का आदेश दिया, जिससे झड़प हुई। संघर्ष की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रही है।

दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसा में पुलिसकर्मियों के ऊपर भी हमला किया गया है। इस घटना में अंतागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष बंचोर सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को इलाके के लिए मेडिकल सेंटर भेज दिया गया है। घटना के दौरान संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है।