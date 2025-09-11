कॉलर पकड़कर जमीन पर लुटाया…, क्लास में 2 टीचर के बीच मारपीट होती देख भागे बच्चे- VIDEO

दो टीचरों के बीच मारपीट होती देख, बच्चे डर और घबराहट के मारे क्लास छोड़कर भागने लगते हैं। घटना छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल की है।

बच्चों से भरी हुई क्लास। किताबों के पन्ने उलट-पुलट रहे बच्चों के बीच मास्टर साबह दिखते हैं। तब तक दूसरे मास्टर साहब आते हैं और कुछ पल की बातचीत के बाद मार-कुटाई की नौबत आ जाती है। दो टीचरों के बीच मारपीट होती देख, बच्चे डर और घबराहट के मारे क्लास छोड़कर भागने लगते हैं। घटना छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल की है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शासकीय हाई स्कूल एवं पूर्व माध्यमिक शाला धारासिव में दो शिक्षकों की मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। बच्चों ने बताया, जब शिक्षक विनीत दुबे अपनी क्लास लेने नहीं पहुँचे तो उनकी जगह मनोज कश्यप हिंदी की क्लास लेने पहुँच गए। वह बच्चों को पढ़ा ही रहे थे कि इसी बीच विनीत दुबे भी क्लास में आ गए और मनोज कश्यप को पढ़ाने से मना करते हुए वाद-विवाद करने लगे।

मामला इतना बढ़ा कि दोनों में गाली-गलौज के बाद हाथापाई हो गई। इसमें दोनों शिक्षकों को चोटें भी आईं। वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि दोनों टीचर पहले तो क्लास के पीछे जाते हैं, कुछ पल की बातचीत और फिर एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। अगले ही पल दोनों टीचर जमीन पर लोटपोट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को कूटने में लग जाते हैं। इतने में टीचरों की मार-पिटाई होती देख बच्चे क्लास छोड़कर भागने लगते हैं।

छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि विनीत दुबे का पहले भी कई बार दूसरे टीचर के साथ विवाद सामने आ चुका है। वे अक्सर समय पर स्कूल भी नहीं पहुँचते हैं। इस संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि यदि स्कूल प्राचार्य की ओर से लिखित शिकायत मिलती है, तो जांच कर दोषी शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि बच्चों के सामने हुई इस शर्मनाक घटना पर शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है।