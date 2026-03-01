छत्तीसगढ़ में सीनियर लीडर विकास समेत 15 माओवादियों ने किया सरेंडर, भारी हथियार बरामद
छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। राज्य के महासमुंद जिले में माओवादियों के बालांगीर-बरगढ़-महासमुंद डिवीजन से जुड़े 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में स्पेशल जोनल कमेटी स्तर का सदस्य ‘विकास’ भी शामिल है, जो संगठन के वेस्ट सब-जोनल विंग का सचिव था।
सरेंडर पर क्या बोले उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने रविवार को रायपुर में पत्रकारों को बताया कि यह आत्मसमर्पण राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा, “आज का पुनर्वास बेहद अहम है। इस डिवीजन में केवल 15 सदस्य बचे थे और अब सभी ने हथियार डाल दिए हैं।”
सरेंडर करने वालों में कौन
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में 6 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर सक्रिय थे। सुरक्षाबलों को इनके पास से तीन एके-47 राइफल, दो एसएलआर, दो इंसास राइफल और तीन .303 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं।
2 सालों में 532 माओवादी ढेर
सूत्रों के मुताबिक, इस समूह ने औपचारिक सरेंडर से पहले बुधवार रात सुरक्षा बलों से संपर्क स्थापित किया था। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में बीते दो वर्षों में 532 माओवादी मारे गए। 2700 से अधिक ने आत्मसमर्पण किया और करीब 2000 को गिरफ्तार किया गया है।
31 मार्च तक माओवादियों का करना है सफाया
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश से नक्सलवाद को 31 मार्च तक पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। ऐसे में वरिष्ठ कैडर स्तर के नेता का आत्मसमर्पण नक्सल संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लगातार चल रहे ऑपरेशन और पुनर्वास नीति के कारण माओवादी संगठन कमजोर पड़ रहा है और कैडर मुख्यधारा में लौटने को तैयार हो रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा क्षेत्र लंबे समय से माओवादियों का गढ़ रहा है। ऐसे में पूरे डिवीजन के एक साथ सरेंडर से इलाके में शांति और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
