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छत्तीसगढ़ में महिला का खूनी खेल, घर में घुसकर सिपाही की पत्नी व तीन बच्चों को चाकू से गोदा; मां-बेटे की मौत

Apr 25, 2026 07:00 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, दुर्ग, छत्तीसगढ़
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आरोपी महिला ने सबसे पहले सिपाही की पत्नी पर उस चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और फिर उसके बच्चों पर टूट पड़ी। महिला को खून से लथपथ करने के बाद आरोपी महिला ने पास ही सो रहे उसके नौ साल के बेटे पर कई बार चाकू से वार किया।

छत्तीसगढ़ में महिला का खूनी खेल, घर में घुसकर सिपाही की पत्नी व तीन बच्चों को चाकू से गोदा; मां-बेटे की मौत

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने एक सिपाही के घर में घुसकर उसकी पत्नी और तीन बच्चों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में सिपाही की पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि दोनों बेटी घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस जांच में आरोपी महिला और सिपाही के बीच कथित अवैध प्रेम संबंध होने की बात सामने आ रही है। हालांकि फिलहाल पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि महिला ने किस मकसद की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया।

यह घटना शनिवार सुबह हुई, जब 25 वर्षीय आरोपी सरोजिनी भारद्वाज दुर्ग में कांस्टेबल ललितेश यादव के फ्लैट पर पहुंची। उस समय ललितेश घर पर नहीं थे और अपने परिवार के गांव जाने के लिए टिकट खरीदने रेलवे स्टेशन पर गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी रीना यादव और तीनों बच्चे मौजूद थे।

महिला से बहस के बाद उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी सरोजिनी भारद्वाज जब वहां पहुंची तो पहले उसकी रीना यादव से बहस हुई। इसके बाद अपनी बहस की आवाज को दबाने के लिए उसने उनके घर की टीवी की आवाज को तेज कर दिया और वहां रखा एक चाकू उठा लिया। इसके बाद उसके ऊपर खून सवार हो गया।

महिला के बाद, करीब ही सो रहे उसके बेटे को निशाना बनाया

आरोपी महिला ने सबसे पहले सिपाही की पत्नी पर उस चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और फिर उसके बच्चों पर टूट पड़ी। महिला को खून से लथपथ करने के बाद आरोपी महिला ने उसके नौ साल के बेटे आदित्य पर कई बार चाकू से वार किया। वह उस वक्त सो रहा था। इसके बाद वह रीना की बेटियों नैना और तानिया पर हमला करने आगे बढ़ी।

महिला के पैर पकड़, बच्चियों को वहां से भागने के लिए कहा

हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद रीना यादव ने अपनी बेटियों को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने आरोपी महिला के पैर पकड़ लिए और उससे बच्चों को छोड़ने की गुहार लगाई, साथ ही अपनी बेटियों को भागने के लिए भी कहा। इस दौरान एक बेटी ने खुद को बाथरूम में छिपा लिया, जबकि दूसरी घर से बाहर भागने में सफल रही और पड़ोसियों को सूचना दी।

पड़ोसियों ने आकर महिला को दबोचा, और पुलिस को बुलाया

जानकारी मिलते ही पड़ोसी भागते हुए यादव परिवार के फ्लैट तक आए, और उन्होंने भारद्वाज को दरवाजे के पास खून से सना चाकू हाथ में लिए खड़ा पाया। पड़ोसियों ने जैसे-तैसे सरोजिनी भारद्वाज को दबोच लिया, और उससे चाकू छीनकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद जब रीना और आदित्य को अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों बेटियों का इलाज जारी है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस ने कही जांच के बाद वारदात के मकसद के खुलासे की बात

भिलाई के CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि इस वारदात के सिलसिले में पुलिस ने हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने का मकसद पता करने की कोशिश करने की जानकारी भी दी है। पुलिस का कहना है कि वह यह पता करने की कोशिश कर रही है कि यह वारदात सुनियोजित थी, अचानक उग्र होकर की गई है।

शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि भारद्वाज और ललितेश यादव के बीच प्रेम-संबंध थे। वह शुक्रवार को भी ललितेश के घर आई थी, लेकिन उस समय ललितेश ने उसे किसी तरह वहां से लौटा दिया था। लेकिन शनिवार को ललितेश की गैर-मौजूदगी में यह घटना एक खूनी वारदात में बदल गई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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