सुकमा में एनकाउंटर; 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर, गोला बारूद बरामद

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पांच लाख रुपये की इनामी एक महिला नक्सली की मौत हो गई। गादीरास थाना क्षेत्र के गुफड़ी और पेरमापारा गांवों के बीच एक जंगली पहाड़ी पर सुबह के वक्त मुठभेड़ हुई।

Krishna Bihari Singh वार्ता, सुकमाThu, 18 Sep 2025 04:29 PM
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गादीरास थाना क्षेत्र में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली बूस्की नुप्पो (35) को मार गिराया। यह मुठभेड़ गुफड़ी और पेरमापारा के बीच जंगल में हुई। सुरक्षाबलों ने इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद बूस्की नुप्पो की डेड बॉडी हथियार समेत बरामद की गई।

अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) को एक नक्सल विरोधी अभियान के लिए भेजा गया था। इसी दौरान सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने जब इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो उन्हें एक महिला नक्सली की लाश और हथियार मिले।

बूस्की नुप्पो मलांगीर एरिया कमेटी की सदस्य थी। वह सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों के नौ मामलों में वॉन्टेड थी। मुठभेड़ की जगह से 315 बोर रायफल, कारतूस, विस्फोटक पदार्थ, वायरलेस सेट, आठ डेटोनेटर, कोर्डेक्स वायर (10 मीटर), चार जिलेटिन रॉड, बारूद, नक्सली साहित्य और अन्य सामग्री बरामद हुई है।

इस बीच बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी. ने नक्सलियों से अपील की है कि वे अब इस हकीकत को स्वीकार करें कि नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। समय आ गया है कि नक्सली हिंसा छोड़ सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाते हुए समाज की मुख्यधारा में लौट आएं। बताया जाता है कि बूस्की नुप्पो पर थाना अरनपुर के 7 मामले, थाना कुंआकोंडा का एक मामला और थाना गादीरास में भी एक मामला दर्ज था।

इस एनकाउंटर के साथ इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 247 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 218 बस्तर संभाग (जिसमें 7 जिले शामिल हैं) में मारे गए हैं। 27 अन्य नक्सली रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए हैं। दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में भी दो नक्सलियों को मार गिराया गया है। 11 सितंबर को गरियाबंद जिले में एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के केंद्रीय समिति सदस्य मॉडम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए थे।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

